Câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam. Pe ce a dat cei mai mulți bani

Iată câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam și pe ce anume a plătit cei mai mulți bani în cele 30 de zile petrecute acolo.

Un român a decis să trăiască o lună de zile în Vietnam. Acesta a calculat apoi câți bani a cheltuit și a filmat totul, după care a postat pe Tik Tok.

Marius este cunsocut în mediul online pentru vacanțele sale, iar recent a ales să trăiască o lună în Vietnam.

Românul a postat pe TikTok toate cheltuielile avute în cele patru săptămâni, dar și cât a plătit pentru avion, transport, cazări, mese și alte activități. Excursia sa a început la finalul lunii noiembrie și s-a încheiat la final de decembrie, după cum a scris tânărul pe Tik Tok.

Astfel, în total, el a plătit circa 2.059 de euro în timpul șederii sale în Vietnam. Tânărul a avut și două zboruri interne în țară, a vizitat trei orașe, a închiriat scuter, dar s-a deplasat și cu taxiul. De departe cele mai mari cheltuieli au fost pentru mese în timpul celo 30 de zile.

Cheltuielile cele mai mari avute au fost pentru cazare în cele trei orașe în care a mers. El a dezvăluit pe TikTok că a stat în unele dintre cele mai cunoscute orașe din Vietnam, și anume, DaNang, Ho Chi Minh, Phu Quoc.

Pentru cazare a plăti, în total, 480 de euro. Conform postării de pe TikTok, acesta a dat în total 420 de euro pentru mesele pe care le-a luat timp de o lună, în restaurant și în locații de tip fast-food. Apoi, el a mai plătit și pentru diferitele activități la care a participat în timpul sejurului în Vietnam, suma de 230 de euro. La toate acestea se mai adaugă și cheltuieli neprevăzute care ajung la 76 de euro.

Iar pentru zborurile din România spre Vietnam, cu două escale, tânărul a plătit 370 de euro dus și 240 de euro întors. Acesta a mai zburat în Vietnam de două ori cu două curse interne, totalul celor două curse fiind de 67 de euro. Pentru taxiuri a dat 120 de euro în timpul întregii luni, iar pentru un scuter pe care l-a închiriat a dat 20 de euro pentru o săptămână și alți 36 de euro din cauza unui accident în care a fost implicat.

