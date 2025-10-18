Prima pagină » Actualitate » Câți bani a plătit un client Uber pentru o cursă de 32 de minute, din Aeroportul Otopeni până în Berceni. La final, s-a lăsat cu scandal

18 oct. 2025, 10:40, Actualitate
Un client a optat pentru o cursă Uber care a durat nu mai puțin de 32 de minute. Clientul a urcat în autoturism din Berceni, iar destinați finală a fost Aeroportul Otopeni. Datele problemei s-au schimbat în momentul în care clientul a plătit cursa. La final, s-a lăsat cu scandal.

Finalul unei curse Uber s-a lăsat cu scandal. Recent, un client a rezervat o cursă pentru distanța Aeroportul Otopeni – Berceni, pentru data de 28 septembrie 2025. Șoferul care a acceptat cursa a ajuns în jurul orei 02:58. Apoi, călătoria până la aeroport avea să se termine 32 de minute mai târziu. Clientul, în schimb, a avut parte de o experiență neplăcută, odată ce a ajuns la destinația aleasă.

Ce a pățit un client Uber când a ajuns la destinație

Clientul a susținut, pe un grup de Facebook, faptul că a plătit cash cursa respectivă, oferind și tips. Totuși, susține utilizatorul, șoferul ar fi efectuat o plângere la Uber pe motiv că nu i-ar fi fost plătită întreaga cursă.

„Aveți grijă cu șoferul ăsta. Îi plătești cash toți banii plus tips și după face plângere la Uber că nu i-am plătit toți banii! Și eu am fost bună de plată…”, este mesajul notat de un utilizator într-un grup de Facebook dedicat șoferilor de ridesharing.

Un client a avut parte de o situație neplăcută cu un șofer de ridesharing / sursă foto: Facebook

Cum au reacționat utilizatorii

Mai multe persoane au comentat la postarea din grupul de Facebook. Opiniile au fost împărțite.

„Este obligat să ofere bon!”, „Nu mai plătiți la niciun Uber, Bolt cash fără să cereți bon fiscal. Vă faceți un bine dumneavoastră evitând astfel de situații. Ne faceți un bine nouă care plătim case de marcat ca proștii în timp ce 99% nu vor să își ia”, susțin două persoane.

„Cred că șoferul a făcut raport că nu i s-a calculat corect cursa, (după ce i s-au oprit toate comisioanele). Nu are nicio treabă cu ce plătește clientul. Aici e treaba platformei că plătesc șoferii în bătaie de joc și multe chestii pe care nu le știu clienții sunt că noi, cei care facem ridesharing, trebuie să acceptăm și cursele astea de 9-10 lei, mai ieftine ca autobuzul, pe care marea majoritate dintre clienți urcă în mașină ca în căruță”, spune un alt utilizator.

Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș

O bucureșteancă a chemat un BOLT din Pipera până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore

Sursă foto: Ridesharing – Pareri, propuneri si inchiriere auto Uber si Bolt

