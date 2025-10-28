Povestea lui ISURU, un muncitor din Sri Lanka venit în România pentru visul unei veți fericite. A renunțat la budism pentru fiul său

Isuru Laksan, un tânăr din Sri Lanka, a renunțat la un salariu modest din țara natală pentru a-și construi o viață nouă la Oradea, unde lucrează într-o fabrică de volane. După ani de muncă, sacrificii și dor de casă, el are acum un motiv uriaș de bucurie: a devenit tată, iar fiul său, Alex, va fi primul creștin din familie.

Povestea lui Isuru Laksan, cunoscut de colegi sub numele de „Lake”, este una despre curaj, speranță și o viață nouă găsită la mii de kilometri de casă. Originar din Sri Lanka, Isuru a plecat în România cu visul unei vieți mai bune, lăsând în urmă o țară marcată de sărăcie lucie și un salariu de doar 800 de lei pe lună.

Astăzi, lucrează într-o fabrică de volane din Oradea, unde câștigă 4.500 de lei lunar și spune că România a devenit acum pentru el „acasă”. În timp ce mama lui, în vârstă, a rămas în Sri Lanka, el și-a întemeiat o familie aici, alături de soția sa, Shiromi.

„România și Oradea sunt casa mea acum”, spune Isuru, potrivit Antena 3.

Primul creștin din familie

Cel mai mare motiv de bucurie al lui Isuru este fiul său, Alex, care a împlinit puțin peste o lună. Micuțul va fi botezat în religia ortodoxă, devenind primul creștin din familia Laksan.

„Vreau ca bebelușul meu să crească la fel ca un bebeluș român”, spune emoționată Shiromi.

Pereții locuinței sale oferită de angajator sunt plini de desene pentru copii și fotografii de la nuntă, martori ai unei fericiri simple, construite departe de casă. Nașii copilului vor fi chiar șefii lui Isuru, oameni care l-au sprijinit încă de la început.

„Peste câteva săptămâni vom boteza primul copil din Sri Lanka născut în compania noastră”, spune Valeriu Trip, fondatorul fabricii de volane. „Ei sunt foarte buni muncitori, iar eu sunt foarte mulțumit de activitatea lor. Își desfășoară munca în condiții excepționale”, adaugă acesta.

Directorul adjunct al companiei, Mihaela Blaga, care va fi și ea nașa micuțului, spune că a încercat mereu să îi înțeleagă pe muncitorii veniți de departe: „M-am gândit că sunt departe de casă. M-am pus în locul lor și am încercat să ofer sprijin. Văd din partea lor recunoștință, și asta mă face să fiu mereu aproape de ei.”

În prezent, fabrica din Oradea are 51 de angajați străini, majoritatea veniți din Sri Lanka, dar și din Nepal, India sau Vietnam. Pentru mulți dintre ei, România este locul în care au descoperit siguranța, stabilitatea și șansa unei vieți decente.

„Am mulți prieteni, clienți. Cu unii am devenit ca frații, ca familia”, povestește Vini Dang, un vietnamez stabilit în România.

Alți muncitori străini, mai ales femeile, vorbesc despre dorul de copii și sacrificiile făcute pentru a le oferi un viitor mai bun.