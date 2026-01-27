Prima pagină » Actualitate » Câți bani câștiga Ion Dolănescu în comunism. ”Făcea, într-un weekend, din trei-patru nunți, cât o mașină Dacia”

Câți bani câștiga Ion Dolănescu în comunism. ”Făcea, într-un weekend, din trei-patru nunți, cât o mașină Dacia”

27 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Câți bani câștiga Ion Dolănescu în comunism. ”Făcea, într-un weekend, din trei-patru nunți, cât o mașină Dacia”
Galerie Foto 18
Câți bani câștiga Ion Dolănescu în comunism

Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a dezvăluit câți bani câștiga tatăl său în vremea comunismului.

Dragoș Dolănescu este fiul  cântărețului de muzică populară Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi fii ai artistului, Ionuț și Dragoș s-au luptat prin tribunale pentru averea acestuia.

Dragoș Dolănescu este rezultatul poveștii de dragoste pe care Ion Dolănescu a trăit-o cu Margarita Valenciano. Ion Dolănescu a încetat din viață în data de 19 martie 2009.
Dragoș Dolănescu, care a fost  deputat în Costa Rica, a dezvăluit, pentru click.ro, cât căștiga tatăl său pe vremea comunismului. Acesta a povestit și cum artistul a avut probleme cu autoritățile din cauza banilor de la CEC, dar și cum ulterior a preferată să nu mai țină banii în bancă și să îi investească în lucruri de valoare.

Câți bani câștiga Ion Dolănescu în comunism. ”Banii îi ținea în casă, ascunși prin mobila veche din camera lui”

”În anii comunismului, în anii 70, tata a avut mari probleme. I-au găsit peste un milion de lei depuși la CEC, din cântări. L-au luat la rost, l-au chemat la secție, apoi la Tribunal, a fost la un pas să fie băgat în pușcărie, la Jilava. L-a salvat de închisoare Ioana Radu, ea a intervenit la soții Ceaușescu, era bună prietenă cu ei. Tata câștiga mult, la acea vreme, făcea, într-un weekend, din trei-patru nunți, cât o mașină Dacia. Primea 25.000 de lei la o nuntă. Îi depunea pe toți la CEC, dar i-au fost confiscați, așa era la vremea aceea”, a povestit Dragoș Dolănescu.

”După acea sperietură, tata n-a mai depus banii la CEC, dar nici la bănci n-a vrut, după 1989. Cât a mai trăit, până în 2009, el ori îi schimba, în dolari și în euro, ori îi investea, în artă, icoane, terenuri, aur și haine scumpe. Nu mai voia ca vreo instituție a statului să îi țină cont câți bani are. Banii îi ținea în casă, ascunși prin mobila veche din camera lui. Dacă îi ținea și la saltea așa cum s-a tot spus? Eu așa cred, dar nu i-am scotocit niciodată prin casă. La un moment dat, angajase o femeie, ca să aibă grijă de Ionuț. Tata i-a spus că a băgat banii în tablouri. Femeia n-a înțeles sensul cuvintelor și s-a apucat, în lipsa lui, să caute în spatele tablourilor, ca să-i fure banii. Tata n-a iertat-o, a dat-o afară”, a adăugat acesta.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Un muncitor a fost plătit din greșeală cu 330 de salarii. După trei zile a dispărut, iar instanța i-a dat dreptul să păstreze banii
18:08
Un muncitor a fost plătit din greșeală cu 330 de salarii. După trei zile a dispărut, iar instanța i-a dat dreptul să păstreze banii
ACCIDENT Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
17:49
Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
ACTUALITATE Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
17:11
Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
MEDIU Garda de Mediu anunță că în 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 milioane lei. Mai puține controale decât de 2024
16:59
Garda de Mediu anunță că în 2025 au fost aplicate amenzi în valoare de 163 milioane lei. Mai puține controale decât de 2024
INEDIT Un bărbat din Sri Lanka e pasionat de România, deși nu a vizitat niciodată țara noastră. Ne-a învățat limba și știe să cânte „Deșteaptă-te, române!”
16:47
Un bărbat din Sri Lanka e pasionat de România, deși nu a vizitat niciodată țara noastră. Ne-a învățat limba și știe să cânte „Deșteaptă-te, române!”
CONTROVERSĂ Șoferul de TIR care a refuzat salariul de 3.600 de euro și bonusuri
16:47
Șoferul de TIR care a refuzat salariul de 3.600 de euro și bonusuri
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Oameni care se îmbată fără să bea alcool. Descoperirea care explică sindromul de fermentație intestinală, cunoscut ca „auto-brewery”
EXCLUSIV De ce s-a rupt România de partenerul strategic SUA? Crin Antonescu: ”Diplomație, servicii, Nicușor Dan aparțin unei structuri europene”
18:12
De ce s-a rupt România de partenerul strategic SUA? Crin Antonescu: ”Diplomație, servicii, Nicușor Dan aparțin unei structuri europene”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:08
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
CONTROVERSĂ O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
18:04
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
17:41
Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
EDUCAȚIE Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
17:35
Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
UPDATE Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
17:02
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe