Câți bani câștiga Ion Dolănescu în comunism. ”Făcea, într-un weekend, din trei-patru nunți, cât o mașină Dacia”

Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a dezvăluit câți bani câștiga tatăl său în vremea comunismului.



Dragoș Dolănescu este fiul cântărețului de muzică populară Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a fost în scandal cu fratele său, Dragoș, după moartea tatălui lor, regretatul cântăreț de muzică populară Ion Dolănescu. Cei doi fii ai artistului, Ionuț și Dragoș s-au luptat prin tribunale pentru averea acestuia.

Dragoș Dolănescu este rezultatul poveștii de dragoste pe care Ion Dolănescu a trăit-o cu Margarita Valenciano. Ion Dolănescu a încetat din viață în data de 19 martie 2009.

Dragoș Dolănescu, care a fost deputat în Costa Rica , a dezvăluit, pentru click.ro, cât căștiga tatăl său pe vremea comunismului. Acesta a povestit și cum artistul a avut probleme cu autoritățile din cauza banilor de la CEC, dar și cum ulterior a preferată să nu mai țină banii în bancă și să îi investească în lucruri de valoare.

Câți bani câștiga Ion Dolănescu în comunism. ”Banii îi ținea în casă, ascunși prin mobila veche din camera lui”

”În anii comunismului, în anii 70, tata a avut mari probleme. I-au găsit peste un milion de lei depuși la CEC, din cântări. L-au luat la rost, l-au chemat la secție, apoi la Tribunal, a fost la un pas să fie băgat în pușcărie, la Jilava. L-a salvat de închisoare Ioana Radu, ea a intervenit la soții Ceaușescu, era bună prietenă cu ei. Tata câștiga mult, la acea vreme, făcea, într-un weekend, din trei-patru nunți, cât o mașină Dacia. Primea 25.000 de lei la o nuntă. Îi depunea pe toți la CEC, dar i-au fost confiscați, așa era la vremea aceea”, a povestit Dragoș Dolănescu.

”După acea sperietură, tata n-a mai depus banii la CEC, dar nici la bănci n-a vrut, după 1989. Cât a mai trăit, până în 2009, el ori îi schimba, în dolari și în euro, ori îi investea, în artă, icoane, terenuri, aur și haine scumpe. Nu mai voia ca vreo instituție a statului să îi țină cont câți bani are. Banii îi ținea în casă, ascunși prin mobila veche din camera lui. Dacă îi ținea și la saltea așa cum s-a tot spus? Eu așa cred, dar nu i-am scotocit niciodată prin casă. La un moment dat, angajase o femeie, ca să aibă grijă de Ionuț. Tata i-a spus că a băgat banii în tablouri. Femeia n-a înțeles sensul cuvintelor și s-a apucat, în lipsa lui, să caute în spatele tablourilor, ca să-i fure banii. Tata n-a iertat-o, a dat-o afară”, a adăugat acesta.