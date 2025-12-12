Prima pagină » Actualitate » Câți bani pierzi la pensie dacă primești salariul minim sau lucrezi part-time. Tabel cu punctele acumulate în funcție de salariu și timp lucrat

12 dec. 2025, 22:48, Actualitate
Câți bani pierzi la pensie dacă primești salariul minim sau lucrezi part-time. Tabel cu punctele acumulate în funcție de salariu și timp lucrat
FOTO - Caracter ilustrativ

Reforma pensiilor a adus schimbări majore în modul de calcul al acestui drept, una dintre cele mai importante clarificări vizând contribuția lucrătorilor cu normă parțială și a celor plătiți la nivelul salariului minim.

Și, în timp ce unii salariați preferă varianta de lucru part-time, pentru flexibilitate, alții nu au alternativa unui salariu mai mare, iar efectul asupra pensiei rămâne un subiect esențial și deseori confuz, scrie Playtech.

Cum se calculează pensia în România

În România, conform legii, cuantumul pensiei se stabilește în funcție de numărul de puncte de pensie acumulate de-a lungul activității profesionale. Fiecare lună lucrată și fiecare venit declarat contribuie la formarea acestor puncte.

Formula de bază este:

  • Punctaj lunar = venitul brut al lunii / salariul mediu brut pe economie
  • Punctaj anual = suma punctajelor lunare
  • Total puncte = însumarea punctajelor anuale pe întreaga perioadă de activitate
  • Pensia finală = total puncte × valoarea punctului de referință (VPR)

Începând cu anul 2024, sistemul de contributivitate pune accent pe veniturile realizate, iar asta înseamnă că cine lucrează pe salariul minim sau part–time acumulează mult mai puține puncte decât o persoană care lucrează cu normă întreagă și salarii peste medie.

Cum afectează punctajul de pensie salariul minim și part-time-ul

Angajații plătiți cu salariul minim acumulează un punctaj semnificativ mai mic, pentru că venitul lor este mult sub salariul mediu pe economie. În 2025, salariul mediu brut este estimat la aproximativ 8.500 lei, iar salariul minim la aproximativ 3.700 lei brut.

Astfel, un lucrător care primește salariul minim acumulează astfel: 3.700 / 8.500 ≈ 0,43 puncte pe lună, adică 5,16 puncte pe an. La part–time, contribuțiile se calculează în funcție de venitul efectiv, deci punctajul este și mai mic.

Tabel orientativ: câte puncte acumulezi în funcție de salariu și timp lucrat:

*Tabelul de mai sus este orientativ și arată cum se acumulează puncte pentru diferite scenarii de muncă, raportate la salariul mediu brut estimat pentru 2025.

Cât pierzi la pensie,comparativ cu un salariu mediu

Dacă luăm ca referință un lucrător cu salariu mediu, care acumulează 12 puncte pe an, diferențele sunt foarte mari:

  • salariul minim: pierdere de aproximativ 57% din puncte anual
  • part–time 6 ore: pierdere de aproximativ 68%
  • part–time 4 ore: pierdere de aproximativ 78%
  • part–time 2 ore: pierdere de circa 89%

Diferențele devin chiar dramatice, raportat la 10 ani de muncă: 120 puncte (salariu mediu) vs. 51,6 puncte (salariu minim), respectiv 13,2 puncte (2 ore/zi).

Persoanele care rămân perioade îndelungate în regim part-time sau la salariul minim acumulează considerabil mai puține puncte, ceea ce se traduce într-un cuantum final al pensiei cu până la 70–80% mai mic decât al unui muncitor plătit cu salariul mediu.

