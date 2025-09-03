Câţi BUGETARI sunt, de fapt, în administraţia locală? Sorin Grindeanu spune că a primit 4 rapoarte diferite

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat, miercuri, că este neclar câţi angajaţi sunt în administraţia publică locală. El a agăugat că a primit patru rapoarte diferite, în patru zile diferite.

Liderul PSD a precizat că datele care vin din teritoriu, privind numărul de angajaţi din administraţia publică locală, variază de la un raport la altul.

„E un proces pe care îl vedeţi că, din datele furnizate, nu e foarte clar. Marţi am avut prezentat la Guvern un număr total de 170.000 de posturi, dacă nu mă înşel, vineri erau 180.000 de posturi, duminică, la Coaliţie erau 184.000 de posturi, iar la Cotroceni erau 190.000 de posturi. V-am mai spus că nu e vina nimănui, ci cum vin raportările prin prefecturi şi actualizările trimise către prefecturi, care la rândul lor, trimit către Ministerul Dezvoltării”, a declarat Grindeanu, la Parlament.

El a subliniat că urmăreşte formarea unei comisii de lucru, care să lucreze pe cifre clare.

„Noi am susţinut că trebuie să avem o bază de date clară, pe care s-o ştim cu toţii, să avem criterii transparente şi clare pentru fiecare unitate administrativă în pare, să nu difere de la o unitate la alta, să încercăm să facem reformă, şi nu concedieri în masă. E o diferenţă. Noi ne-am înţeles să facem o comisie de lucru formată din reprezentanţi de la fiecare partid, care să vină cu un proiect în 2 săptămâni. În forma de posturi, să zicem… aproape de 190.000, sunt aproape 50.000 de posturi. Noi am spus că trebuie să avem nişte principi la bază, noi chiar am propus un procent mai mare, de 25%, pe criterii foarte clare. Concedierile colective nu înseamnă reformă, ci cu totul altceva”, a mai spus liderul PSD.

Întrebat dacă impactul reducerii etapizate a fost calculat pe 25%, liderul PSD a răspuns: „Asta e rolul comisiei acum să facă toate aceste lucruri. Dar impactul, dacă e să extrapolăm ceea ce s-a calculat ieri la Cotroceni, dacă pentru 10% vorbim de 1,4 miliarde, 2,8 -3,5 miliarde”.

Documentul lăsat de PSD președintelui Nicușor Dan

PSDi-a dat președintelui Nicușor Dan, marți la consultările de la Cotroceni, un document cu șase propuneri.

Potrivit documentului obținut de Gândul, „România are astăzi 3.228 de unități administrativ-teritoriale (UAT), cu un total de 189.777 posturi în administrația locală. Simulările actuale privind o reducere de 45% din totalul posturilor ar conduce, în practică, la 17.815 posturi ocupate desființate, adică o scădere medie de 14% din totalul efectiv”.

Problema centrală nu este cifra absolută, ci metoda de implementare: reducerea se aplică liniar, fără a ține cont de specificul fiecărei comunități. Datele arată dezechilibre regionale semnificative: Bihor ar pierde doar 3%, în timp ce Buzău ar fi afectat cu -23%, Galați cu -22%, Sălaj cu -21%. (Mai multe detalii AICI)

