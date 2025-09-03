Prima pagină » Știri politice » PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui X / Grindeanu: E treaba lor

PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui X / Grindeanu: E treaba lor

03 sept. 2025, 12:46, Știri politice
PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui X / Grindeanu: E treaba lor
Președintele PSD anunță creșterea impozitului cripto.

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping.

E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament.

Acesta sune că ar fi „evitat asemenea situații”, dacă ar fi fost în locul celor doi foști președinți ai PSD.

„Eu, dacă aș fi fost în locul lor, în mod sigur aș fi evitat asemenea situații. Dar, este opțiunea personală, nu de partid, n-are nicio legătură. Este opțiunea personală, atât a domnului Năstase, cât și a doamnei Dăncilă”, explică liderul PSD.

Acesta comentează că „e loc de relații mai strânse cu Statele Unite ale Americii și e loc de relații și mai strânse cu Uniunea Europeană”.

„Astea sunt drumurile pe care noi trebuie să mergem, neexcluzându-se unul pe celălalt, ci fiind complementare. Și relația transatlantică și relația cu Uniunea Europeană”, încheie Grindeanu.

Foștii prim-miniștri ai României, Adrian Năstase (2001-2004) și Viorica Dăncilă (2018-2019), au participat la Parada Victoriei de la Beijing,  în Piața Tiananmen.  China a comemorat 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și de la victoria Aliaților împotriva Imperiului Japonez. Gazda evenimentului, președintele chinez Xi Jinping, îmbrăcat în costum „Zhongshan”, i-a primit cu căldură pe toți invitații.

