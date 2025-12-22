Prima pagină » Actualitate » Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu

Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu

22 dec. 2025, 12:33, Actualitate
Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu

Te-ai gândit vreodată câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun? Un studiu recent a arătat cât ar trebui să mergi pe jos (pași și minute), pentru a te „descotorosi” de caloriile acumulate la masă. Vezi mai jos detaliile.

Potrivit unui studiu publicat recent pe aplicația WeWard, caloriile acumulate din mâncărurile și băuturile de Crăciun pot fi „arse” mai ușor decât te-ai fi așteptat. În perioada sărbătorilor de iarnă, unele persoane tind să acumuleze câteva kilograme în plus și chiar să suprasolicite ficatul și bila prin mâncarea pe care o consumă sau băuturile pe care le savurează. Însă, pentru a echilibra situația și pentru a elimina o mare parte din calorii, specialiștii au explicat câți pași ar trebui făcuți zilnic.

Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a scăpa de caloriile acumulate la masa de Crăciun

Totul depinde de alimentele și băuturile consumate, precum și de cantitate lor. În unele cazuri, poate fi necesar un efort mai mare pentru a elimina caloriile respective. Cel mai mic efort ar fi în cazul unui pahar cu șampanie, care ar avea în jur de 90 de calorii. Pentru eliminarea lor ar fi necesare 17 minute de mers pe jos sau 1.692 de pași, arată Dailymail.co.uk.

Masa festivă de Crăciun poate fi bogată în calorii / sursă foto: Shutterstock

Pași în funcție de mâncare și băutură

În acest sens, există următoarea listă cu alimente și băuturi, precum și cu pașii pe care trebuie să îi faci pentru eliminarea caloriilor.

  • Șampanie: 90 de calorii, 1.692 de pași sau 17 de minute de mers pe jos;
  • Vin și cidru: 120 de calorii fiecare, 2.256 de pași sau 23 de minute de mers pe jos;
  • Mimoza: 140 de calorii, 2.632 de pași sau 26 de minute de mers pe jos;
  • Espresso martini: 160 de calorii, 3.000 de pași sau 30 de minute de mers pe jos;
  • Ciocolata caldă: 3.647 de pași sau 36 de minute de mers pe jos;
  • Lichiorul de ouă și berea: câte 39 de minute de mers pe jos pentru fiecare.
  • Friptura de curcan: o porție are în jur de 142 de calorii și necesită 2.858 de pași sau 29 de minute de mers pe jos;
  • Cartofi copți: o porție are în jur de 190 de calorii și necesită 3.572 de pași sau 36 de minute de mers pe jos;
  • Mâncarea cu umplutură: o porție are în jur de 356 de calorii și necesită 6.693 de pași sau 67 de minute de mers pe jos.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
12:26
Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
SĂNĂTATE Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem
11:25
Cât de tare afectează sănătatea băuturile consumate de Crăciun. Experții spun ce nu avem voie să bem
TURISM Stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ocupă locul 1 în top, în 2025
11:05
Stațiunea românească preferată a turiștilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Ocupă locul 1 în top, în 2025
METEO Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
10:45
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Peste cine a dat Tudor Chirilă la metrou, după scandalul iscat de câștigarea Alessiei Pop la Vocea României. Ce s-a întâmplat pe loc?
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Dezamăgirea modifică chimia creierului și comportamentul, arată un studiu efectuat pe șoareci
FLASH NEWS Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
12:24
Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
FLASH NEWS Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
11:52
Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
LIVE UPDATE 🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
11:39
🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
EXCLUSIV Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989
11:27
Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989
SPORT „EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
11:25
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
VIDEO Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!
11:21
Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!

Cele mai noi