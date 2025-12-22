Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu

Te-ai gândit vreodată câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun? Un studiu recent a arătat cât ar trebui să mergi pe jos (pași și minute), pentru a te „descotorosi” de caloriile acumulate la masă. Vezi mai jos detaliile.

Potrivit unui studiu publicat recent pe aplicația WeWard, caloriile acumulate din mâncărurile și băuturile de Crăciun pot fi „arse” mai ușor decât te-ai fi așteptat. În perioada sărbătorilor de iarnă, unele persoane tind să acumuleze câteva kilograme în plus și chiar să suprasolicite ficatul și bila prin mâncarea pe care o consumă sau băuturile pe care le savurează. Însă, pentru a echilibra situația și pentru a elimina o mare parte din calorii, specialiștii au explicat câți pași ar trebui făcuți zilnic.

Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a scăpa de caloriile acumulate la masa de Crăciun

Totul depinde de alimentele și băuturile consumate, precum și de cantitate lor. În unele cazuri, poate fi necesar un efort mai mare pentru a elimina caloriile respective. Cel mai mic efort ar fi în cazul unui pahar cu șampanie, care ar avea în jur de 90 de calorii. Pentru eliminarea lor ar fi necesare 17 minute de mers pe jos sau 1.692 de pași, arată Dailymail.co.uk.

Pași în funcție de mâncare și băutură

În acest sens, există următoarea listă cu alimente și băuturi, precum și cu pașii pe care trebuie să îi faci pentru eliminarea caloriilor.

Șampanie: 90 de calorii, 1.692 de pași sau 17 de minute de mers pe jos;

Vin și cidru: 120 de calorii fiecare, 2.256 de pași sau 23 de minute de mers pe jos;

Mimoza: 140 de calorii, 2.632 de pași sau 26 de minute de mers pe jos;

Espresso martini: 160 de calorii, 3.000 de pași sau 30 de minute de mers pe jos;

Ciocolata caldă: 3.647 de pași sau 36 de minute de mers pe jos;

Lichiorul de ouă și berea: câte 39 de minute de mers pe jos pentru fiecare.

Friptura de curcan: o porție are în jur de 142 de calorii și necesită 2.858 de pași sau 29 de minute de mers pe jos;

Cartofi copți: o porție are în jur de 190 de calorii și necesită 3.572 de pași sau 36 de minute de mers pe jos;

Mâncarea cu umplutură: o porție are în jur de 356 de calorii și necesită 6.693 de pași sau 67 de minute de mers pe jos.

