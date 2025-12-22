Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu

Te-ai gândit vreodată câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun? Un studiu recent a arătat cât ar trebui să mergi pe jos (pași și minute), pentru a te „descotorosi” de caloriile acumulate la masă. Vezi mai jos detaliile.
Potrivit unui studiu publicat recent pe aplicația WeWard, caloriile acumulate din mâncărurile și băuturile de Crăciun pot fi „arse” mai ușor decât te-ai fi așteptat. În perioada sărbătorilor de iarnă, unele persoane tind să acumuleze câteva kilograme în plus și chiar să suprasolicite ficatul și bila prin mâncarea pe care o consumă sau băuturile pe care le savurează. Însă, pentru a echilibra situația și pentru a elimina o mare parte din calorii, specialiștii au explicat câți pași ar trebui făcuți zilnic.
Totul depinde de alimentele și băuturile consumate, precum și de cantitate lor. În unele cazuri, poate fi necesar un efort mai mare pentru a elimina caloriile respective. Cel mai mic efort ar fi în cazul unui pahar cu șampanie, care ar avea în jur de 90 de calorii. Pentru eliminarea lor ar fi necesare 17 minute de mers pe jos sau 1.692 de pași, arată Dailymail.co.uk.
În acest sens, există următoarea listă cu alimente și băuturi, precum și cu pașii pe care trebuie să îi faci pentru eliminarea caloriilor.
