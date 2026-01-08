Donald Trump și consilierii săi fac un plan pentru a domina industria petrolieră venezueleană în următorii ani, iar președintele SUA le-a spus consilierilor săi că eforturile sale ar putea contribui la scăderea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril, potrivit Wall Street Journal.

Planul luat în considerare include exercitarea unui anumit control de către SUA asupra companiei petroliere de stat din Venezuela, PDVSA, inclusiv achiziționarea și comercializarea majorității producției de petrol a companiei au dezvăluit pentru ziarul american persoane familiarizate cu acest subiect.

Dacă va avea succes, planul ar putea conferi practic Statelor Unite controlul asupra majorității rezervelor de petrol din emisfera vestică, luând în considerare zăcămintele din SUA și din alte țări în care companiile americane controlează producția.

De asemenea, ar putea îndeplini două dintre obiectivele principale ale administrației Trump: să scoată Rusia și China din Venezuela și să reducă prețurile la energie pentru consumatorii americani.

Trump a ridicat în repetate rânduri posibilitatea reducerii prețurilor petrolului la 50 de dolari pe baril, nivelul său preferat, au declarat doi înalți oficiali ai administrației pentru WSJ.

Însă prețurile petrolului sunt deja scăzute, prețul de referință american oscilând miercuri în jurul valorii de 56 de dolari pe baril, iar Trump s-a chinuit să-i convingă pe producătorii americani de petrol și gaze să producă mai mult țiței și să-l ajute să-și atingă obiectivele politice. Multe companii văd 50 de dolari pe baril ca un prag sub care forajul devine neprofitabil, iar o perioadă susținută de prețuri scăzute la petrol ar putea decima industria americană de șist, care a fost un susținător cheie al președintelui.

„Industria energetică americană și, cel mai important, poporul american și poporul venezuelean vor beneficia enorm de pe urma controlului președintelui asupra petrolului din Venezuela, care a fost folosit anterior pentru a finanța regimul ilegitim de narcoterorism al lui Maduro”, a declarat Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe.

Compania a confirmat într-o declarație postată pe rețelele de socializare că SUA și PdVSA au purtat negocieri pentru vânzarea de volume de țiței, aceste discuții bazându-se pe o tranzacție comercială.

Potrivit publicației, Trump și echipa sa au început să discute în privat cu noul guvern venezuelean, cu scopul de a prelua controlul asupra rezervelor lor de petrol în câteva zile după ce forțele americane l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro.

Noul lider al Venezuelei, președintele interimar Delcy Rodriguez, a numit miercuri raidul și capturarea lui Maduro „o pată pe relația bilaterală”. Dar a adăugat că „nu este extraordinar, nici neregulat să existe relații, de exemplu economice, între Statele Unite și Venezuela”.

„Venezuela trebuie să aibă relații cu toate țările din emisferă”, a spus ea.

China – cel mai mare importator de petrol venezuelean

Sancțiunile americane privind petrolul au redus producția venezueleană în ultimii ani, blocând accesul multor potențiali cumpărători. China este în prezent cel mai mare importator de petrol venezuelean, iar controlul SUA asupra producției, comercializării și distribuției i-ar oferi un cuvânt important de spus în ceea ce privește destinația finală a petrolului, precum și o parte din profituri pentru companiile americane.

Washingtonul a anunțat pe 6 ianuarie un acord cu Venezuela pentru a obține acces la țiței în valoare de până la 2 miliarde de dolari, un semn că oficialii guvernului venezuelean răspund la cererea lui Trump de a avea deschidere către companiile petroliere americane sau de a risca o intervenție militară mai amplă.

Preşedintele american a declarat marţi seară că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA.

„Petrolul va fi vândut la prețul de piață, iar acești bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt utilizați în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite!”, a scris Trump pe Truth Social.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Isteria petrolierului clandestin al Venezuelei. A fost dezvăluită componența echipajului navei „Marinera”, capturată de SUA

JD Vance, despre vasul rusesc confiscat: Era un petrolier fals sub pavilion rus. Echipajul s-a prefăcut pentru a evita sancțiunile