Prima pagină » Știri externe » Trump face planuri ca să preia industria petrolieră a Venezuelei. La ce preț va ajunge țițeiul

Trump face planuri ca să preia industria petrolieră a Venezuelei. La ce preț va ajunge țițeiul

Olga Borșcevschi
08 ian. 2026, 15:51, Știri externe
Trump face planuri ca să preia industria petrolieră a Venezuelei. La ce preț va ajunge țițeiul

Donald Trump și consilierii săi fac un plan pentru a domina industria petrolieră venezueleană în următorii ani, iar președintele SUA le-a spus consilierilor săi că eforturile sale ar putea contribui la scăderea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril, potrivit Wall Street Journal.

Planul luat în considerare include exercitarea unui anumit control de către SUA asupra companiei petroliere de stat din Venezuela, PDVSA, inclusiv achiziționarea și comercializarea majorității producției de petrol a companiei au dezvăluit pentru ziarul american persoane familiarizate cu acest subiect.

Dacă va avea succes, planul ar putea conferi practic Statelor Unite controlul asupra majorității rezervelor de petrol din emisfera vestică, luând în considerare zăcămintele din SUA și din alte țări în care companiile americane controlează producția.

De asemenea, ar putea îndeplini două dintre obiectivele principale ale administrației Trump: să scoată Rusia și China din Venezuela și să reducă prețurile la energie pentru consumatorii americani.

Trump a ridicat în repetate rânduri posibilitatea reducerii prețurilor petrolului la 50 de dolari pe baril, nivelul său preferat, au declarat doi înalți oficiali ai administrației pentru WSJ.

Însă prețurile petrolului sunt deja scăzute, prețul de referință american oscilând miercuri în jurul valorii de 56 de dolari pe baril, iar Trump s-a chinuit să-i convingă pe producătorii americani de petrol și gaze să producă mai mult țiței și să-l ajute să-și atingă obiectivele politice. Multe companii văd 50 de dolari pe baril ca un prag sub care forajul devine neprofitabil, iar o perioadă susținută de prețuri scăzute la petrol ar putea decima industria americană de șist, care a fost un susținător cheie al președintelui.

„Industria energetică americană și, cel mai important, poporul american și poporul venezuelean vor beneficia enorm de pe urma controlului președintelui asupra petrolului din Venezuela, care a fost folosit anterior pentru a finanța regimul ilegitim de narcoterorism al lui Maduro”, a declarat Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe.

Compania a confirmat într-o declarație postată pe rețelele de socializare că SUA și PdVSA au purtat negocieri pentru vânzarea de volume de țiței, aceste discuții bazându-se pe o tranzacție comercială.

Potrivit publicației, Trump și echipa sa au început să discute în privat cu noul guvern venezuelean, cu scopul de a prelua controlul asupra rezervelor lor de petrol în câteva zile după ce forțele americane l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro.

Noul lider al Venezuelei, președintele interimar Delcy Rodriguez, a numit miercuri raidul și capturarea lui Maduro „o pată pe relația bilaterală”. Dar a adăugat că „nu este extraordinar, nici neregulat să existe relații, de exemplu economice, între Statele Unite și Venezuela”.

„Venezuela trebuie să aibă relații cu toate țările din emisferă”, a spus ea.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez. Foto: Hepta

China – cel mai mare importator de petrol venezuelean

Sancțiunile americane privind petrolul au redus producția venezueleană în ultimii ani, blocând accesul multor potențiali cumpărători. China este în prezent cel mai mare importator de petrol venezuelean, iar controlul SUA asupra producției, comercializării și distribuției i-ar oferi un cuvânt important de spus în ceea ce privește destinația finală a petrolului, precum și o parte din profituri pentru companiile americane.

Washingtonul a anunțat pe 6 ianuarie un acord cu Venezuela pentru a obține acces la țiței în valoare de până la 2 miliarde de dolari, un semn că oficialii guvernului venezuelean răspund la cererea lui Trump de a avea deschidere către companiile petroliere americane sau de a risca o intervenție militară mai amplă.

Preşedintele american a declarat marţi seară că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA.

„Petrolul va fi vândut la prețul de piață, iar acești bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt utilizați în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite!”, a scris Trump pe Truth Social.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Isteria petrolierului clandestin al Venezuelei. A fost dezvăluită componența echipajului navei „Marinera”, capturată de SUA

JD Vance, despre vasul rusesc confiscat: Era un petrolier fals sub pavilion rus. Echipajul s-a prefăcut pentru a evita sancțiunile

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Senatul SUA vrea să limiteze puterile lui Trump în Venezuela. Rezoluția bipartizană are șanse mici, iar Trump poate folosi oricând dreptul de veto
16:38
Senatul SUA vrea să limiteze puterile lui Trump în Venezuela. Rezoluția bipartizană are șanse mici, iar Trump poate folosi oricând dreptul de veto
PACE ÎN UCRAINA Câte trupe plănuiesc Marea Britanie și Franța să trimită în Ucraina pentru asigurarea păcii. Germania ar putea trimite soldați în România și Polonia
15:36
Câte trupe plănuiesc Marea Britanie și Franța să trimită în Ucraina pentru asigurarea păcii. Germania ar putea trimite soldați în România și Polonia
ACTUALITATE Un vânător de comori din Anglia o monedă celtică fabuloasă. Cu ce sumă impresionantă ar putea fi vândută
15:25
Un vânător de comori din Anglia o monedă celtică fabuloasă. Cu ce sumă impresionantă ar putea fi vândută
INEDIT O turmă de oi a luat cu asalt un supermarket din Gemania. Care a fost mobilul incredibil al  mioarelor
15:08
O turmă de oi a luat cu asalt un supermarket din Gemania. Care a fost mobilul incredibil al  mioarelor
CONTROVERSĂ Isteria petrolierului clandestin al Venezuelei. A fost dezvăluită componența echipajului navei „Marinera”, capturată de SUA
13:23
Isteria petrolierului clandestin al Venezuelei. A fost dezvăluită componența echipajului navei „Marinera”, capturată de SUA
INEDIT Traderii pariază masiv pe următoarea țintă militară a lui Trump. Care este probabilitatea unui atac în Cuba sau plecarea liderului suprem al Iranului
13:09
Traderii pariază masiv pe următoarea țintă militară a lui Trump. Care este probabilitatea unui atac în Cuba sau plecarea liderului suprem al Iranului
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Fragilitate la început de an: de ce relațiile par mai vulnerabile în ianuarie
FLASH NEWS Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții
17:23
Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții
SHOWBIZ Ce țeapă și-a luat magicianul Robert Tudor în vacanța din Dubai: „Ca-n Gara de Nord”
17:12
Ce țeapă și-a luat magicianul Robert Tudor în vacanța din Dubai: „Ca-n Gara de Nord”
EXCLUSIV Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Începe marea bătălie pentru controlul Justiției
16:59
Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Începe marea bătălie pentru controlul Justiției
ACTUALITATE Avertismentul meteorologilor. România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori
16:57
Avertismentul meteorologilor. România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori
HOROSCOP Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
16:55
Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
SPORT Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem”
16:52
Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem”

Cele mai noi

Trimite acest link pe