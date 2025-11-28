Cazul Moșteanu aprinde spiritele în Guvern. Sindicaliștii atacă „reforma Bolojan”: „Se intră în stat fără filtre de competență”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) susține că scandalul legat de studiile lui Ionuț Moșteanu arată modul în care oamenii susținuți politic ajung în instituții fără verificări serioase, în timp ce funcționarii sunt ținuți pe loc și li se reduc drepturile.
Sindicatul afirmă că situația lui Moșteanu nu este una singulară, ci arată o problemă mai mare: reguli tot mai dure pentru angajații de rând, dar uși deschise pentru apropiații politic.
„Pentru angajații statului impunem interdicții și diminuări salariale, pentru oamenii politici adoptăm derogări, pentru profesioniști inventăm blocaje, iar pentru apropiați posturi,” transmite SAALG.
„În timp ce funcționarii publici sunt blocați, intimidați și privați de drepturile lor de mobilitate, Guvernul creează sinecuri (slujbe, funcții bine retribuite, care cer munca minimă) și le ocupă prin excepții.”
Printre acuzații se află și schimbarea rapidă a legislației pentru Corpul de control al premierului, făcută, susțin ei, pentru a permite o numire politică fără condiții minime de competență.
„Modelul s-a repetat prin modificarea urgentă a legislației privind Corpul de control al prim-ministrului, atunci când Guvernul a eliminat condițiile minime de competență prevăzute în legislație, doar pentru a facilita o numire politică.”
SAALG denunță:
