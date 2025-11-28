Cazul Moșteanu aprinde spiritele în Guvern. Sindicaliștii atacă „reforma Bolojan”: „Se intră în stat fără filtre de competență”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) susține că scandalul legat de studiile lui Ionuț Moșteanu arată modul în care oamenii susținuți politic ajung în instituții fără verificări serioase, în timp ce funcționarii sunt ținuți pe loc și li se reduc drepturile.

Sindicatul afirmă că situația lui Moșteanu nu este una singulară, ci arată o problemă mai mare: reguli tot mai dure pentru angajații de rând, dar uși deschise pentru apropiații politic.

„Pentru angajații statului impunem interdicții și diminuări salariale, pentru oamenii politici adoptăm derogări, pentru profesioniști inventăm blocaje, iar pentru apropiați posturi,” transmite SAALG.

Organizația critică și intenția șefului Cancelariei, Mihai Jurca, de a desființa Serviciul de Politici Publice și Reziliență Instituțională – o structură în care lucrează patru specialiști cu titlul de doctor. Sindicatul spune că acești oameni reprezintă expertiză reală, dar „în administrația condusă de Bolojan sunt considerați inutili”.

Dublul standard în cazul Dogioiu

SAALG amintește și de numirea Ioanei Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al SRR, făcută printr-o excepție legală, în aceeași perioadă în care Guvermul anunță blocarea transferurilor în administrație.

„În timp ce funcționarii publici sunt blocați, intimidați și privați de drepturile lor de mobilitate, Guvernul creează sinecuri (slujbe, funcții bine retribuite, care cer munca minimă) și le ocupă prin excepții.” Printre acuzații se află și schimbarea rapidă a legislației pentru Corpul de control al premierului, făcută, susțin ei, pentru a permite o numire politică fără condiții minime de competență.

„Modelul s-a repetat prin modificarea urgentă a legislației privind Corpul de control al prim-ministrului, atunci când Guvernul a eliminat condițiile minime de competență prevăzute în legislație, doar pentru a facilita o numire politică.”

SAALG denunță: blocarea mobilității funcționarilor ca instrument de control, nu de reformă;

dublul standard între exigențele impuse angajaților din sistemul public și laxitatea aplicată politicului;

desființarea arbitrară a structurilor cu expertiză reală;

numirile prin excepții, sinecurile și modificările legislative cu dedicație. VEZI AICI COMUNICATUL INTEGRAL.

Surse foto: Mediafax