Bianca Dogaru
27 feb. 2026, 06:00, Actualitate
„Noaptea ca hoții”. Guvernul Bolojan a dat peste noapte o OUG care dă peste cap regulile din imobiliare. Unii notari au amânat „semnarea”, iar cumpărătorii s-au trezit că sunt „restanți” la plata impozitelor și nu pot să își ia casă. Ce urmează

La ora 23:00, când majoritatea românilor se pregăteau de culcare, Guvernul Bolojan publica în Monitorul Oficial ordonanța care schimba din temelii regulile tranzacțiilor imobiliare. De la 23:00, cine nu avea toate impozitele locale plătite integral nu mai putea cumpăra casă și nu este clar ce se întâmplă cu actele deja întocmite.

Guvernul Bolojan a adoptat și a trimis spre publicare în Monitorul Oficial, pe 25 februarie 2026, pachetul de ordonanțe de urgență (OUG) privind reforma administrației publice și relansarea economică. Potrivit regulii generale, acestea au intrat în vigoare imediat după publicare. Doar că, momentul publicării, la ora 23:00, a creat o situație care dă bătăi de cap notarilor și celor care au cumpărat sau vândut locuințe chiar în acea zi.

În pachetul de măsuri există o modificare importantă la Codul Fiscal: pentru a cumpăra o casă, un teren sau chiar un mijloc de transport, cumpărătorul trebuie să prezinte un certificat de atestare fiscală din care să reiasă că și-a achitat toate taxele și impozitele locale. Nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să fie „la zi”. Mai mult, actele încheiate fără respectarea acestei condiții sunt declarate nule de drept.

Pe scurt, dacă nu ai impozitele plătite integral, nu mai poți cumpăra

Problema este că ordonanța a intrat în vigoare în 25 februarie, la ora publicării. Însă în cursul aceleiași zile, înainte de ora 23:00, au fost încheiate (legal) contracte de vânzare-cumpărare. Oameni care au mers la notar în decursul zilei, au semnat actele fără să știe că, peste câteva ore, regulile se schimbă.

Mulți dintre cumpărători nu își plătiseră încă impozitele pe 2026. Nu pentru că ar fi fost rău-platnici, ci pentru că termenul limită pentru plata fără penalități este, de regulă, la final de martie. Din punct de vedere fiscal, erau în termen. Din punct de vedere al noii ordonanțe însă, lipsa certificatului care atestă plata integrală poate pune sub semnul întrebării validitatea tranzacției.

Aici apare zona gri. Dacă legea a intrat în vigoare la 23:00, ce se întâmplă cu actele semnate la prânz, în aceeași zi, de exemplu? Sunt acoperite de vechea regulă sau cad sub incidența noii prevederi, pentru că data este aceeași – 25 februarie?

Ironia este că vorbim despre un pachet anunțat drept reformă administrativă și măsură de relansare economică. În interiorul lui se regăsesc și alte decizii importante: reducerea a peste 12.000 de posturi din sistemul public, reorganizarea primăriilor, dar și facilități fiscale pentru investiții și pensii private. Însă această prevedere tehnică, pusă în aplicare aproape de miezul nopții, riscă să afecteze în mod direct oamenii care au acționat, de fapt, legal.

