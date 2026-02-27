Valentin Stan: Nicușor Dan și consilierul lui l-au așteptat pe Marco Rubio să apară pe hol

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan și consilierul său l-au așteptat pe Marco Rubio pe hol. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan și consilierul său l-au așteptat pe Marco Rubio pe hol. Acesta a mai explicat și regulile de protocol care arată dacă o delagație vine sau pleacă. Consilierul este mereu imbrăcat înaintea președintelui pentru a nu-l face să aștepte. Dacă atât consilierul cât și președintele sunt îmbracați înseamnă că sunt pe picior de plecare.
Reține următorul lucru: când o să vezi o situație de genul ăsta în care consilierul e îmbrăcat, dar președintele nu, înseamnă că ăștia pleacă. De ce? Consilierul nu poate să-l facă pe președinte să aștepte. De aia el va fi îmbrăcat întotdeauna înaintea președintelui. Dacă era îmbrăcat președintele și ăsta era dezbrăcat, însemna că au venit. De ce? Pentru că iar nu îl poate face pe președinte să aștepte. Și atunci el întotdeauna se dezbrac înaintea președintelui atunci când intră undeva. Unde sunt ei aici? La Institutul Păcii. Sunt pe plecare. Marco Rubio, pleca și el. Unii au avut impresia că el a mijlocit această întâlnire. Tu știi unde e această întâlnire? Pe hol, reține. Era la plecare și au stat până a apărut ăsta. Se urca direct în mașină. L-au pândit la zona de plecare. De altfel, Lazurca îmbrăcat, stând lângă Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Asta spune totul. Băieții plecau și ei l-au agățat. Nu au fugit nicăieri, au stat și au așteptat.