Valentin Stan: Nicușor Dan și consilierul lui l-au așteptat pe Marco Rubio să apară pe hol

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan și consilierul său l-au așteptat pe Marco Rubio pe hol.

Valentin Stan: Unii au avut impresia că el a mijlocit această întâlnire. Tu știi unde e această întâlnire? Pe hol, reține. Era la plecare și au stat până a apărut ăsta.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre modul în care președintele Nicușor Dan și consilierul său l-au așteptat pe Marco Rubio pe hol. Acesta a mai explicat și regulile de protocol care arată dacă o delagație vine sau pleacă. Consilierul este mereu imbrăcat înaintea președintelui pentru a nu-l face să aștepte. Dacă atât consilierul cât și președintele sunt îmbracați înseamnă că sunt pe picior de plecare.