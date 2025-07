Ce a pățit o femeie care a luat taxiul în CLUJ, de la Aeroportul„Avram Iancu”. „Ah, să nu uit, niciun gest de a încerca să îmi dea rest!”

O banală călătorie cu taxiul poate deveni o adevărată aventură, iar de asta s-a convins o femeie din Cluj Napoca. Ea s-a urcat într-o mașină de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” până în cartierul Grigorescu și nicio clipă nu s-a gândit ce avea să urmeze.

Ulterior, femeia a relatat experiența avută pe o rețea de socializare.

Cât a plătit pentru o cursă obișnuită

Printre altele, ea susține că a plătit un tarif dublu față de cât i-a luat o cursă Bolt, platformă de ride-sharing. Mai mult, îl acuză pe taximetrist că a ales o rută ocolitoare și nu i-a oferit bon fiscal.

Despre restul cuvenit, nici vorbă, zice femeia.

Din câte se pare, incidentul a avut loc pe timpul zilei, iar pasagera – o localnică – a decis să apeleze la un taxi clasic, deși era conștientă de „scorurile” percepute în zona aeroportului.

Iată ce a scris femeia pe Facebook:

„Știu că de sute de ori s-a spus să nu călătorim cu taxi de la aeroport. Dar, eu nu și nu! De ce să nu mă las păcălită a nu știu câta oară de acești taximetriști?!

În urmă cu câteva zile merg noaptea, la 1, cu Bolt la aeroport și plătesc 33 de lei, plus bacșișul. Ieri, la ora 14, mă gândesc să urc într-un taxi normal (proasta de mine), obosită fiind. Îi spun să mă ducă în «locul unde am crescut, Grigorescu» și adresa. O ia omul la drum, din Mărăști virează pe str. București și prin Abator, Astoria, acasă.

Când ajung și îl întreb cât am de plătit, era să leșin. 67 de lei… Îl întreb de ce așa diferența de preț, când am plătit sub 35 când am mers noaptea (!) încolo, mi-a răspuns obraznic, depinde pe ce drum…

Nu mi-a lăsat nici bonul, am uitat să cer de oboseală sau șocul prețului nici nu mai știu… Ah, să nu uit, niciun gest de a încerca să îmi dea rest din 60! Dacă doriți să nu fiți furați, așteptați cuminți un Bolt sau Uber, oricât de obosiți sau leșinați sunteți!”.

Nu este pentru prima dată când clienții devin victimele șoferilor de taxi, astfel de practic fiind întâlnite în special la mașinile care staționează în zona aeroporturilor. Autoritățile recomandă ca, în astfel de cazuri, clienții să solicite întotdeauna bonul fiscal și să rețină datele de identificare ale șoferului și ale autovehiculului, în vederea depunerii unei reclamații oficiale.

