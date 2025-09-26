Ce a pățit o femeie din Buzău care a mângâiat un arici, crezând că este pisică. A ajuns la spital

O femeie din Buzău a trecut printr-un incident neobișnuit. Un arici a mușcat-o de mână, aceasta a confundat animalul cu o pisică. În vârstă de 64 de ani, pacienta s-a prezentat la urgențe unde i s-a administrat tratament și un vaccin antitetanos, iar medicii i-au recomandat și vaccinul antirabic.

Reprezentanții spitalului au transmis, vineri, că la scurt timp după ce femeia a ajuns la camera de gardă a fost vaccinată și a primit un tratament cu antibiotic.

Femeia a fost mușcată de degetul de la o mână, după ce a ieșit pe seară în curtea casei și a confundat ariciul cu o pisică.

„O femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Buzău, s-a prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău pentru plagă prin muşcătură de arici la nivelul falangei, mâna stângă. În serviciul UPU, pacienta a primit îngrijiri medicale (toaletă, pansament, profilaxie antitetanos, tratament antibiotic). S-a recomandat consult la secţia Boli Infecţioase, în vederea administrării vaccinului antirabic”, a precizat, pentru sursa citată, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă, potrivit Observator News.

Specialiștii recomandă ca în astfel de situații, prezentarea la spital în cel mai scurt timp posibil.

„Pacienţii care sunt muşcaţi de diverse animale trebuie să se prezinte la o unitate medicală în vederea administrării tratamentelor specifice”, a mai precizat Adriana Bunilă.

