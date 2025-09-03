Ce a pățit o turistă româncă în Turcia, la 5 stele. Internauții au taxat-o dur: „Ce dovezi aveți?”

O româncă și-a povestit pe internet pățania la un hotel de 5 stele din Turcia. Disperată că a rămas fără mai multe bijuterii, ea le-a cerut sfatul internauților, dar mulți dintre ei au criticat-o mai mult decât să-i dea sfaturi.

Astfel, femeia a spus că din camera resortului de lux în care a fost cazată i-au dispărut un inel și o pereche de cercei cu pietre semiprețioase, pe care îi lăsase în cameră. Abia în România a observat că bijuteriile i-au fost furate, ceea ce o lasă fără prea multe opțiuni. Însă, în disperare de cauză, ea a apelat la interbauți și le-a cerut sfatul.

„Vă rog să mă sfătuiți într-o problemă: mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase (superbi) din camera resortului. Mi-am dat seama abia după ce am ajuns în România. Ieri, o verișoară a întrebat la recepție, arătând poza și dând detaliile camerei etc….dar i s-a spus că nu au fost găsiți în cameră. Vă rog să mă sfătuiți cum să procedez: să trimit email resortului în care să-i ameninț cu reclamății? Unde aș putea să reclam furtul? Din experiența voastră, cum mi-aș putea recupera cerceii și inelul? Vă mulțumesc”, a scris ea pe un grup de Facebook destinat românilor care își petrec vacanțele în Turcia.

În mod paradoxal, desi femeia a cerut un sfat, mulți dintre internauți au preferat să o ia peste picior, iar unii au acuzat-o chiar de înscenare.

„Ce dovezi aveți că au fost sustrase de cameriste și nu le-ați pierdut dvs?”, a întrebat-o cineva. Apoi, un val de critici a continuat.

„Nu e trasă de coadă deloc, ca să poți susține ceea ce acuzi, ai nevoie de dovezi, altfel va fi cuvântul dvs împotriva cuvântului «făptașului» și nu veți rezolva nimic”, i-a scris cineva.

„Cine acuză trebuie să prezinte dovezile, doar nu vrei să dovedească hoțul că nu a furat. Așa și eu pot să acuz că mi-au furat turcii din cameră un kilogram de aur, dar am vreo dovadă?”, a fost altă replică.

