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Ce a pățit o ucraineancă în restaurantul hotelului din Mamaia al Simonei Halep: „M-au amenințat cu ‘mafia românească’!”

Ce a pățit o ucraineancă în restaurantul hotelului din Mamaia al Simonei Halep:
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Ce a pățit o ucraineancă în restaurantul hotelului din Mamaia al Simonei Halep: „M-au amenințat cu ‘mafia românească’!”.

O ucraineancă a povestit ce i s-a întâmplat la restaurantul hotelului deținut de Simona Halep, în Mamaia. Femeia acuză angajații de comportament abuziv, după ce susține că mașina sa ar fi fost blocată până la plata unei taxe de parcare.

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Ucraineanca nu a fost cazată în hotelul Simonei, ci doar a oprit să mănânce în restaurantul hotelului. Întâmplarea a avut loc recent, mai precis în urmă cu 3 săptămâni, când a și postat această recenzie pe Google Reviews.

Femeia a povestit că a parcat pe stradă, în apropierea hotelului, într-o zonă nemarcată cu „Parcare cu plată” sau „Parcarea interzisă”. Cu toate acestea, când a revenit la mașină, doi bărbați i-ar fi blocat mașina și i-ar fi cerut 24 de dolari pentru o oră de parcare.

Ucraineanca a mărturisit că a refuzat să plătească, iar aceștia au recurs la amenințări și intimidări. Mai mult decât atât, Elena Potapenko a precizat că unul dintre cei doi bărbați ar fi agresat fizic o persoană din grupul cu care aceasta venise la restaurant. Potrivit declarației sale, plata ar fi fost făcută prin terminalul de la recepția hotelului, iar incidentul a fost sesizat autorităților.

„Nu merită nimic mai mult decât 1 stea”

„EVITAȚI. Extorcare pentru parcare ilegală și agresiune din partea personalului.

Am parcat pe stradă, în apropierea restaurantului — zero indicatoare oficiale, niciun semn „Parcare cu plată”, niciun semn „Parcarea interzisă”. Doar un singur con de plastic nemarcat, fără nicio valoare legală.

Când ne-am întors, doi bărbați în civil ne-au blocat mașina și ne-au cerut 24 de dolari pentru o oră. Fără legitimație, fără uniformă, fără nicio explicație. Când am refuzat, ne-au amenințat cu violența, au invocat „mafia românească” și au țipat la noi pentru a ne intimida și a ne face să tăcem. Unul dintre ei a apucat și a agresat fizic un bărbat din grupul nostru, care a fost nevoit să-l împingă pentru a se apăra.

Ne-au ținut mașina ostatică până când am plătit — prin terminalul de la recepția hotelului.

Aceasta este extorcare, nu aplicarea regulilor privind parcarea. Am sesizat poliția și ANPC. Cerem o explicație scrisă din partea hotelului cu privire la ceea ce s-a întâmplat, mai exact. Dacă acesta este modul în care hotelul își tratează oaspeții, nu merită nimic mai mult decât 1 stea”, a scris Elena Potapenko în recenzia lăsată locației.

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