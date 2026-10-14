Ce a pățit un bărbat din Alba care a găsit un card bancar pe stradă. După trei ani, a fost trimis în judecată

În august 2023, un bărbat din Alba a găsit un card bancar pe stradă, iar după trei ani a fost trimis în judecată pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, dar și pentru însușirea unui bun găsit.

Dosarul în care bărbatul are calitatea de inculpat a trecut de camera preliminară în 12 octombrie 2026.

Rechizitoriul, întocmit de DIICOT

Rechizitoriul a fost întocmit de procurorii DIICOT Alba Iulia, scrie alba24.ro. Pe scurt, bărbatul a găsit un card și, în loc să îl predea băncii emitente, l-a folosit pentru a face mai multe plăți.

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În motivarea instanței se arată că, în intervalul 19-20.08.2023, „după ce a găsit cardul bancar al persoanei vătămate şi l-a însuşit şi a efectuat fără consimţământul titularului de cont, 10 tranzacţii la mai multe magazine de pe raza municipiului Aiud, în valoare de 561,62 lei, prin utilizarea cardului bancar în modalitatea contactless şi accesarea fără drept a sistemului informatic al băncii, prin intermediul terminalului POS”, au notat magistrații în motivarea instanței.

Pentru faptele comise, el va fi judecat. Deocamdată, nu a fost fixat primul termen de judecată.