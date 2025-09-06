Ce a primit de mâncare o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Cum a reacționat când a văzut totul

O turistă din România a avut parte de o surpriză de neuitat la un hotel de 5 stele din Turcia. Femeia se afla în vacanță, iar în momentul în care a primit preparatele la masă, ea a scos imediat telefonul și a început să facă fotografii, scrie Cancan.ro.

Astfel, pe farfurie erau așezate cu grijă feluri de mâncare spectaculoase, toate aranjate ca la o expoziție culinară. Imaginile pe care le-a surprins românca au făcut înconjurul lumii, unde au stârnit sute de reacții pozitive. Internauții au rămas plăcut surprinși de imaginile postate și erau interesați să afle unde este acest loc minunat.

