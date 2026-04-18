Întrebată de Gândul dacă a avut întâlniri cu guvernatorul Bogdan Bulete, demis vineri, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că a avut chiar mai multe întâlniri cu acesta.

Discuţiile dintre cei doi s-au derulat în contextul în care ministrul spune că „aveam întrebări pentru care nu aveam răspunsuri și am trimis Corpul de Control să verifice exact din documente”.

În acest timp, Bogdan Bulete îi răspunde Dianei Buzoianu că au fost „nişte probleme de neînţelegere de comunicare”.

La rândul său, ministrul Buzoianu mai spune că „mai important decât ce se zice față în față sunt hârtiile”.

„Pentru proiectul privind digitalizarea, am avut nenumărate discuții în care le-am menționat expres că dacă blochează un proiect de digitalizare de 28 de milioane de lei trebuie să vină cu o justificare. Am avut nenumărate discuţii”, spune ministrul, în conferinţa de sâmbătă, de la sediul Ministerului Mediului.

În următoarea lună, fostul guvernator, şi director al unei „direcţii-mamut” înfiinţate de el, se va întâmpla şi reorganizarea acestei entităţi.

Unele dintre documentele emise în această calitate este posibil să fie chiar anulate, a mai spus ministrul Mediului.

Ministrul Mediului a schimbat Guvernatorul Deltei. Cine este noul şef al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

După ce l-a demis vineri, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vrea să-l dea pe mâna DNA pe Bogdan Bulete, fost guvernator al Deltei Dunării