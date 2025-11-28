Prima pagină » Actualitate » Cine ar putea să fie înlocuitorul lui Ionuţ Moşteanu, la Ministerul Apărării. Gândul prezintă CV-ul favoritului USR

Cine ar putea să fie înlocuitorul lui Ionuţ Moşteanu, la Ministerul Apărării. Gândul prezintă CV-ul favoritului USR

Luiza Dobrescu
28 nov. 2025, 11:58, Actualitate
Cine ar putea să fie înlocuitorul lui Ionuţ Moşteanu, la Ministerul Apărării. Gândul prezintă CV-ul favoritului USR
Galerie Foto 2

Ionuţ Moşteanu a uneltit în trecut cu alţi colegi de partid ca să-l dea afară din propria formaţiune pe Nicuşor Dan, dar i-a venit şi lui rândul să fie fie schimbat din funcţie, pe motiv de probleme la diploma de absolvire. Biroul politic al partidului a demarat discuţii serioase pentru înlocuirea acestuia, în urma scandalului iscat.

Surse din partid au dezvăluit pentru Gândul că discuţiile pentru înlocuirea lui Moşteanu de la conducerea Ministerului Apărării au fost destul de avansate în partid. În cursul zilei de azi, a fost programată o şedinţă de Birou Naţional, la partid, la ora 13.00, în cadrul căreia urma să se ceară demisia lui Moşteanu, dacă nu ar fi făcut acest lucru benevol.

Între timp, acesta şi-a înaintat demisia, urmând să i se găsească în timp util un înlocuitor, în partid.

Cine îl va înlocui pe Moşteanu la MApN

Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Moşteanu şi l-a numit interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruţă. Între timp, cei de la USR pregătesc un nume definitiv la conducerea Apărării.

Sunt luate în calcul vreo 3 variante de colegi care i-ar putea prelua atribuţiile, însă este luată în calcul şi varianta unui tehnocrat, cu experienţă militară, după cum susţin aceleaşi surse.

Cel mai vehiculat nume, totuşi, este cel al lui Bogdan Rodeanu, deputat de Galaţi. Spre deosebire de Moşteanu, acesta este absolvent al unei facultăţi cu profil de Inginerie Electrică şi Știinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi. 

Surse din USR au mai declarat pentru Gândul că, mai ales liderii implicați în administrația din București erau înverșunați împotriva lui Moșteanu, pentru că i-ar fi torpilat, prin acest scandal, șansele lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Deşi a invocat probleme de sănătate apărute intempestiv, tot Moşteanu este şi motivul pentru care Cătălin Drulă şi-a anulat conferinţa de presă pe care trebuia s-o susţină azi, la sediul de partid, mai spun sceleaşi surse.

„Credibilitatea USR a fost afectată de scandalul diplomei lui Ionuț. Acest partid s-a clădit pe CV-uri bune, pe corectitudine, iar acum, dintr-odată, să apară o astfel de situație, nu este deloc favorabil pentru noi. Mai ales în contextul alegerilor de la Primăria Capitalei”, a mai declarat, pentru Gândul, un membru în Biroul Național USR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Experimentul Cavendish: În 1797, un om a cântărit Pământul folosind două mici sfere de metal
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a zis o prostie despre anularea alegerilor – știm ce s-a întâmplat, nu știm cine a făcut-o”
14:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a zis o prostie despre anularea alegerilor – știm ce s-a întâmplat, nu știm cine a făcut-o”
HOROSCOP Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi
13:58
Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi
POLITICĂ Petrișor Peiu a fost ales președintele CNC al AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion
13:38
Petrișor Peiu a fost ales președintele CNC al AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion
EXCLUSIV DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE)
13:17
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE)
VIDEO Dan Dungaciu: „Planul de pace al lui Trump este blocat la ora actuală”
13:00
Dan Dungaciu: „Planul de pace al lui Trump este blocat la ora actuală”

Cele mai noi