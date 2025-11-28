Cine ar putea să fie înlocuitorul lui Ionuţ Moşteanu, la Ministerul Apărării. Gândul prezintă CV-ul favoritului USR

Ionuţ Moşteanu a uneltit în trecut cu alţi colegi de partid ca să-l dea afară din propria formaţiune pe Nicuşor Dan, dar i-a venit şi lui rândul să fie fie schimbat din funcţie, pe motiv de probleme la diploma de absolvire. Biroul politic al partidului a demarat discuţii serioase pentru înlocuirea acestuia, în urma scandalului iscat.

Surse din partid au dezvăluit pentru Gândul că discuţiile pentru înlocuirea lui Moşteanu de la conducerea Ministerului Apărării au fost destul de avansate în partid. În cursul zilei de azi, a fost programată o şedinţă de Birou Naţional, la partid, la ora 13.00, în cadrul căreia urma să se ceară demisia lui Moşteanu, dacă nu ar fi făcut acest lucru benevol.

Între timp, acesta şi-a înaintat demisia, urmând să i se găsească în timp util un înlocuitor, în partid.

Cine îl va înlocui pe Moşteanu la MApN

Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Moşteanu şi l-a numit interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruţă. Între timp, cei de la USR pregătesc un nume definitiv la conducerea Apărării.

Sunt luate în calcul vreo 3 variante de colegi care i-ar putea prelua atribuţiile, însă este luată în calcul şi varianta unui tehnocrat, cu experienţă militară, după cum susţin aceleaşi surse.

Cel mai vehiculat nume, totuşi, este cel al lui Bogdan Rodeanu, deputat de Galaţi. Spre deosebire de Moşteanu, acesta este absolvent al unei facultăţi cu profil de Inginerie Electrică şi Știinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi.

Surse din USR au mai declarat pentru Gândul că, mai ales liderii implicați în administrația din București erau înverșunați împotriva lui Moșteanu, pentru că i-ar fi torpilat, prin acest scandal, șansele lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Deşi a invocat probleme de sănătate apărute intempestiv, tot Moşteanu este şi motivul pentru care Cătălin Drulă şi-a anulat conferinţa de presă pe care trebuia s-o susţină azi, la sediul de partid, mai spun sceleaşi surse.

„Credibilitatea USR a fost afectată de scandalul diplomei lui Ionuț. Acest partid s-a clădit pe CV-uri bune, pe corectitudine, iar acum, dintr-odată, să apară o astfel de situație, nu este deloc favorabil pentru noi. Mai ales în contextul alegerilor de la Primăria Capitalei”, a mai declarat, pentru Gândul, un membru în Biroul Național USR.

