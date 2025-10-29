Ce a răspuns ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la întrebarea Gândul: Este posibil ca americanii să fie înlocuiți cu alte trupe din țări ale UE?

Întrebat de Gândul când a aflat de aflat de retragerea trupelor americane din România și dacă este posibil ca acestea să fie înlocuite de trupe ale unor țări din UE, Ionuț Moșteanu a răspuns că a aflat abia luni și că există discuții cu aliații pentru a avea mai multe trupe în țara noastră. Ulterior, pe Facebook, Moșteanu a spus că redimensionarea contingentelor din Europa au fost anunțate încă din februarie.

„Suntem în discuții cu toți aliații. Este bine să avem mai multe trupe în România. Trupele astea vin cu un cost pe care fiecare stat aliat îl suportă, așa cum și noi avem trupele românești în diverse locuri din Europa și din toată lumea. În toate operațiunile europene sau NATO, noi avem cel puțin un militar. De aici încolo este o discuție între fiecare stat, cu propriile provocări de securitate și propriile provocări bugetare”, a spus Ionuț Moșteanu.

„Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ. România și aliații au fost informați despre redimensionarea unei părți din trupele americane dislocate în Europa, care reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale din SUA, anunțate încă din februarie”, a scris ulterior Ionuț Moșteanu pe Facebook.

„România poate să controleze 100% ceea ce face cu armata ei”

Pentru a înlocui trupele plecate, România este în discuție cu toți aliații săi pentru a suplini golul creat, dar asta depinde de provocările bugetare ale fiecărui stat.

„România poate să controleze 100% ceea ce face cu armata ei”, spune Moșteanu, cu toate că noul proiect de lege al apărării prevede predarea comenzii trupelor române în anumite cazuri.

„Ceea ce facem acum prin noua lege a apărării este să aducem modul de comandă la nivelul anului 2025”. În modul de lucru și de operare al exercițiilor NATO sunt diverse tipuri de comandă. Spre exemplu, România deține comanda detașamentelor multinaționale din Bosnia și Herțegovina și în Republica Centraficană, spune Moșteanu.

Joi are loc vizita ministrului apărării din Franța, Catherine Vautrin. Pe agenda vizitei sunt incluse discuții cu Ionuț Moșteanu și vizitarea contingentelor franceze dislocate la Centrul Național de Instruire „Getica”, de la Cincu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: