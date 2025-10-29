Prima pagină » Actualitate » Ce a răspuns ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la întrebarea Gândul: Este posibil ca americanii să fie înlocuiți cu alte trupe din țări ale UE?

Ce a răspuns ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la întrebarea Gândul: Este posibil ca americanii să fie înlocuiți cu alte trupe din țări ale UE?

29 oct. 2025, 12:05, Actualitate
Ce a răspuns ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la întrebarea Gândul: Este posibil ca americanii să fie înlocuiți cu alte trupe din țări ale UE?

Întrebat de Gândul când a aflat de aflat de retragerea trupelor americane din România și dacă este posibil ca acestea să fie înlocuite de trupe ale unor țări din UE, Ionuț Moșteanu a răspuns că a aflat abia luni și că există discuții cu aliații pentru a avea mai multe trupe în țara noastră. Ulterior, pe Facebook, Moșteanu a spus că redimensionarea contingentelor din Europa au fost anunțate încă din februarie.

„Suntem în discuții cu toți aliații. Este bine să avem mai multe trupe în România. Trupele astea vin cu un cost pe care fiecare stat aliat îl suportă, așa cum și noi avem trupele românești în diverse locuri din Europa și din toată lumea. În toate operațiunile europene sau NATO, noi avem cel puțin un militar. De aici încolo este o discuție între fiecare stat, cu propriile provocări de securitate și propriile provocări bugetare”, a spus Ionuț Moșteanu.

„Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ. România și aliații au fost informați despre redimensionarea unei părți din trupele americane dislocate în Europa, care reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale din SUA, anunțate încă din februarie”, a scris ulterior Ionuț Moșteanu pe Facebook.

„România poate să controleze 100% ceea ce face cu armata ei”

Pentru a înlocui trupele plecate, România este în discuție cu toți aliații săi pentru a suplini golul creat, dar asta depinde de provocările bugetare ale fiecărui stat.

„România poate să controleze 100% ceea ce face cu armata ei”, spune Moșteanu, cu toate că noul proiect de lege al apărării prevede predarea comenzii trupelor române în anumite cazuri.

„Ceea ce facem acum prin noua lege a apărării este să aducem modul de comandă la nivelul anului 2025”.  În modul de lucru și de operare al exercițiilor NATO sunt diverse tipuri de comandă. Spre exemplu, România deține comanda detașamentelor multinaționale din Bosnia și Herțegovina și în Republica Centraficană, spune Moșteanu.

Joi are loc vizita ministrului apărării din Franța, Catherine Vautrin. Pe agenda vizitei sunt incluse discuții cu Ionuț Moșteanu și vizitarea contingentelor franceze dislocate la Centrul Național de Instruire „Getica”, de la Cincu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”

Trump retrage trupe din România. SUA ar urma să renunțe la mii de SOLDAȚI dislocați la Marea Neagră. Reacția MApN

Citește și

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo, Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
14:03
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo, Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
UTILE Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
13:33
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
VIDEO Gândul a luat pulsul Pieței Victoriei: Bolojan vrea să măcelărească administrația. Austeritatea dăunează democrației
13:29
Gândul a luat pulsul Pieței Victoriei: Bolojan vrea să măcelărească administrația. Austeritatea dăunează democrației
ANALIZĂ Au murit cu halatul pe ei. După decesul dr. Szabo, iese la iveală o realitate dură. 46 de MEDICI români și-au pierdut viața în timpul gărzilor și după
13:28
Au murit cu halatul pe ei. După decesul dr. Szabo, iese la iveală o realitate dură. 46 de MEDICI români și-au pierdut viața în timpul gărzilor și după
NEWS ALERT Nicușor Dan, după anunțul retragerii americanilor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată”
13:03
Nicușor Dan, după anunțul retragerii americanilor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată”
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Ce se întâmplă doctore
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Un tratament a prelungit viața cu 73%, arată un nou studiu
VIDEO Propagandă politică în ”Las Fierbinți” sau coincidență? Premierul Bolojan și Usr-istul Miruță, îndelung lăudați într-o scenă din cunoscutul serial
14:06
Propagandă politică în ”Las Fierbinți” sau coincidență? Premierul Bolojan și Usr-istul Miruță, îndelung lăudați într-o scenă din cunoscutul serial
EXTERNE Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată
13:45
Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată
EXTERNE Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate
13:37
Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate
VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la Health Summit 2025: „Anul 2026 va fi cel mai dificil pentru bugetul României. Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne restricționarea accesului pacienților”
13:27
Cristian Bușoi, la Health Summit 2025: „Anul 2026 va fi cel mai dificil pentru bugetul României. Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne restricționarea accesului pacienților”
HOROSCOP Avertismentul astrologului Cristina Demetrescu: ce ZODIE riscă să se îmbolnăvească în noiembrie 2025
13:19
Avertismentul astrologului Cristina Demetrescu: ce ZODIE riscă să se îmbolnăvească în noiembrie 2025