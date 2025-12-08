Ce a spus Mihai Trăistariu despre Theo Rose. ”Chiar cântă cu o tendință spre manele”

Mihai Trăistariu și-a spus părerea despre Theo Rose. Acesta a mărturisit că o apreciază pe artista pe care a cunoscut-o când aceasta avea doar 14 ani.

Mihai Trăistariu a întâlnit-o prima oară pe Theo Rose la un concurs de muzică. Artista avea pe atunci 14 ani.

Cântărețul i-a acordat și un premiu special atunci lui Theo Rose și i-a prezis că o să facă carieră.

Ce a spus Mihai Trăistariu despre Theo Rose. ”Trebuie să cânte ce se cere ca să aibă succes. Și bubuie de concerte”

”Vai, ce-mi plăcea! I-am prezis o carieră, i-am dat un premiu special numit Premiul Mihai Trăistariu și urma să cânt într-o zi în duet cu ea. (…) După vreun an, după concursul acela, au luat-o niște producători din Iași și au lansat-o în timp. S-a lansat în timp și uite, acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine să se lanseze”, a declarat Mihai Trăistariu la podcastul ”Viața ca poveste”, relatează click.ro.

”Ea chiar cântă cu o tendință spre manele, ritmurile se duc spre manea. Ăsta-i trendul. Și atunci ea ce vrei să facă? Să cânte operă? Trebuie să cânte ce se cere ca să aibă succes. Și bubuie de concerte”, a mai spus artistul despre Theo Rose.