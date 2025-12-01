Prima pagină » Actualitate » FOTO. Pepe, despre cât de SCUMP este ca artist. ”Dintre cei mai accesibili”

FOTO. Pepe, despre cât de SCUMP este ca artist. ”Dintre cei mai accesibili”

01 dec. 2025, 11:30, Actualitate
FOTO. Pepe, despre cât de SCUMP este ca artist. ”Dintre cei mai accesibili”
Galerie Foto 11
Pepe, despre cât de scump este ca artist

Cântărețul Pepe, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre cât de scump este ca artist. ”Dintre cei mai accesibili”, a afirmat acesta.

În plan profesional, Pepe s-a făcut remarcat în trupa Latin Express, iar ulterior a urmat o carieră solo.

În plan personal, Pepe a fost căsătorit prima oară cu Oana Zăvoranu, iar a doua oară cu Raluca Pastramă, din mariajul cu aceasta având două fetițe: Maria și Rosa. În luna iunie 2022, Pepe a devenit tătic pentru a treia oară. Iubita lui Pepe, Yasmine Ody, a născut în data de 7 iunie 2022. Yasmine Ody a adus pe lume un băiețel. În luna iunie 2024, Pepe a făcut nunta cu Yasmine Ody.

Într-un interviu pentru revista Viva, Pepe a mărturisit cât de accesibil este ca artist.

Pepe, despre cât de scump este ca artist. ”Care face treaba… cam cea mai bună”

Pepe a afirmat că nu este scump ca artist.

”Nu, dimpotrivă. Sunt unul dintre cei mai accesibili artiști de pe piață… care face treaba… cam cea mai bună”, a declarat artistul.

”Cu trupă, totdeauna. Am în plan și alte lucruri. De pildă lucrez și la un concept nou de trupă. Le voi explica pe toate atunci când le lansez. Sunt în lucru cu ele”, a adăugat acesta.

Recomandarea video

