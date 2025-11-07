Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, audiat de DNA. Ce calitate are în dosarul în care un senator ar fi încercat să-i dea șpagă

Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, a transmis, după arestarea lui Marius Isăilă, fost senator PSD, care ar fi încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, că este martor în dosar. Fostul senator PSD a devenit celebru în dosarul în care DNA a descoperit că purta discuții conspirate în toaletele Parlamentului și avea relații cu o fostă conducere DIPI.

Fostul senator PSD Marius Isăilă, condamnat și în alt dosar pentru fapte de corupție, a fost arestat, vineri, după ce fusese inițial reținut de structura centrală a DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat pe pagina personală de Facebook și spune că a refuzat categoric orice întâlnire cu Isăilă. Moșteanu a menționat și că e martor în dosar și sprijină autoritățile în demersul de clarificare a situației.

