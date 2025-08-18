Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025

Poliția Rutieră a aplicat aproape 350.000 de amenzi de viteză, în primele 6 luni ale anului. Dintre cei sancționați, peste 30.000 au rămas și fără permis de conducere. Iată câți dintre șoferi au fost prinși că au depășit limita de viteză cu ajutorului noilor radare pe trepied, puse în funcțiune la început de 2025.

Poliția Rutieră a fost dotată, la începutul acestui an, cu 700 de radare pe trepied, notează ProMotor.

Aceste noi dispozitive înregistrează în continuu traficul pe o anumită porțiune de drum. Iar șoferii care încalcă limita de viteză, dar și alte reguli de circulație, primesc apoi amenda acasă.

Poliția Rutieră, dotată cu 700 de radare pe trepied

Pistoalele radar clasice trebuie ținute în mână de un polițist pentru a înregistra viteza unui vehicul. În schimb, noile radare pe trepied sunt montate pe un suport fix și, din momentul în care polițistul pornește aparatul, toate mașinile care trec prin dreptul acestui dispozitiv sunt înregistrate.

Astfel, vor fi consemnate toate vehiculele care circulă cu viteză peste limita admisă, dar nu numai. De exemplu, pe baza imaginilor pot fi aplicate sancțiuni pentru:

depășirea limitei de viteză;

efectuarea unei depășiri neregulamentare;

nepurtarea centurii de siguranță;

conducere agresivă;

neutilizarea sistemelor de iluminare;

conducerea unui vehicul neînmatriculat sau fără ITP valabil, etc.

Amenda de viteză sau alte tipuri de sancțiuni sunt transmise, apoi, prin poștă la adresa de domiciliu a șoferului.

„Au fost aplicate 349.644 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză”

Foarte mulți șoferi nu respectă limita de viteză impusă de Codul Rutier. În doar o jumătate de an, Poliția Rutieră a sancționat aproape 350.000 de șoferi pentru că au circulat periculos de tare.

La solicitarea ProMotor, Inspectoratul General de Poliție a transmis câte amenzi au fost date în perioada ianuarie-iunie 2025 pentru depășirea limitei de viteză și câți șoferi au rămas fără permis din această cauză.

„În această perioadă au fost aplicate 349.644 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind înregistrate 29.186 de cazuri pentru depășirea regimului legal de viteză cu mai mult de 50 km/h și 3.680 pentru depășirea regimului legal de viteză cu mai mult de 70 km/h”, a transmis IGPR.

În medie, asta înseamnă că 4 din 100 de șoferi a fost sancționat pentru că nu a respectat limita legală de viteză. Iar 1 din 10 șoferi amendați pentru viteză a rămas și fără permis de conducere.

„Începând cu 01.03.2025, la nivel național, se realizează monitorizarea traficului rutier prin utilizarea sistemului automat de monitorizare a traficului rutier e-SIGUR. Cu ajutorul acestuia, până la data de 30.06.2025, au fost înregistrate 15.557 de posibile abateri contravenționale privind depășirea regimului legal de viteză”, mai precizează IGPR.

Ceea ce înseamnă că aproximativ 5% dintre amenzile de viteză au fost aplicate cu ajutorul noilor radare pe trepied.

Ce amenzi riscă șoferii care depășesc viteza în localitate în 2025

Depășirea vitezei în localitate atrage sancțiuni progresive, în funcție de pragul depășit:

10-20 km/h peste limită – între 2 și 3 puncte-amendă (405 – 607,5 lei);

21-30 km/h peste limită – între 4 și 5 puncte-amendă (810 – 1.012,5 lei);

31-40 km/h peste limită – între 6 și 8 puncte-amendă (1.215 – 1.620 lei);

41-50 km/h peste limită – între 9 și 20 puncte-amendă (1.822,5 – 4.050 lei);

mai mult de 50 km/h peste limită – între 9 și 20 puncte-amendă (1.822,5 – 4.050 lei) și suspendarea permisului pentru 90 de zile;

mai mult de 70 km/h peste limită – între 9 și 20 puncte-amendă (1.822,5 – 4.050 lei) și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Pe lângă amendă, șoferii care au fost prinși de radar pot primi și puncte de penalizare.

La acumularea a 15 puncte, permisul de conducere va fi suspendat pentru 30 de zile.

