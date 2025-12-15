Ce afacere vrea să își deschidă Lidia Buble. ”E obsesia mea încă de când eram mică”

Cântăreața Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, își dorește să înceapă o afacere. Artista a dezvăluit despre ce este vorba.



Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif și Elisei.

În ceea ce privește viața sentimentală, după despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble a mai fost implicată într-o relație. iar de ceva vreme formează un cuplu cu Horațiu Nicolae.

Lidia Buble vrea să investească bani într-o afacere. Artista vrea să lanseze o linie de rujuri, după cum a dezvăluit pentru revista Elle.

Ce afacere vrea să își deschidă Lidia Buble. ”Nu mă gândesc să câștig sau să fac bani din asta”

”Nu vreau să iau pauză. Abia acum m-am încălzit, am cea mai mare poftă să cânt. Ca în fiecare an am planuri de călătorit, ador să călătoresc. Sper, în primul rând, să ajung mai des pe acasă să îmi văd familia, pentru că din păcate nu o văd atât de des pe cât mi-aș dori. Și, ca să dau un mic hint, vreau să îmi lansez propria linie de rujuri”, a declarat Lidia Buble pentru sursa mai sus-menționată.

”Iubesc foarte tare rujurile. E obsesia mea încă de când eram mică și mergeam pe acasă la oameni să caut în gențile oamenilor să le fur strugurelul. De atunci mi-a rămas asta. Dacă mă pui să aleg între coafura perfectă sau buzele roșii, aleg buzele de fiecare dată. O fac tot din pasiune. Nu mă gândesc să câștig sau să fac bani din asta”, a adăugat artista.