Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu

Iată ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Specialiștii au analizat ce ar putea să se întâmple cu Terra, în următorii ani, și cum arat cel mai sumbru scenariu.

Oamenii de știință au efectuat un nou studiu legat de modul în care poate să se modifice nivelul atmosferei Pământului. Studiul a fost condus de oamenii de știință din cadrul Centrului Național pentru Cercetări Atmosferice (NSF NCAR) din cadrul Fundației Naționale pentru Știință din SUA. Studiul este publicat în „Geophysical Research Letters”.

Studiul a vizat ipoteze legate de nivelurile de dioxid de carbon existente în atmosfera superioară a Terrei. Din cauză că aceste niveluri continuă să crească, specialiștii au devenit tot mai îngrijorați, mai ales pentru schimbările viitoare care se pot produce. Odată cu creșterea dependenței umane de tehnologia satelitară, devine tot mai importantă înțelegerea evoluției furtunilor geomagnetice într-o atmosferă aflată în schimbare.

Ce se poate întâmpla la nivelul atmosferei Pământului

Densitatea atmosferică în timpul furtunilor geomagnetice poate crește, dacă atmosfera superioară devine mai subțire și mai rece. În urma unei astfel de situații, rezistența asupra sateliților ar putea crește, ceea ce ar rezulta diverse probleme de rețea. De exemplu, GPS-ul, serviciile de comunicație și sistemele de securitate națională ar putea fi perturbate.

Atmosfera superioară a Pământului experimentează un efect de răcire. Ceea ce înseamnă că dioxidul de carbon captează căldura la altitudini mari și se transformă în căldură. Studiul arată că la altitudinile mai mari (acolo unde aerul este rarefiat), dioxidul de carbon reemite căldura absorbită înapoi în spațiu.

Specialiștii s-au arătat îngrijorați asupra efectelor viitoare care pot apărea în urma creșterilor concentrațiilor de dioxid de carbon. Tendința de răcire ar putea să se intensifice, ceea ce ar putea rezulta în modificarea dinamicii atmosferei Pământului. Iar acest aspect poate declanșa un alt fenomen. Și anume, o scădere a densității generale a atmosferei superioare.

De asemenea, studiul mai arată că pot exista creșteri bruște ale densității atmosferei superioare, generate de furtunile geomagnetice. În acest sens, ar putea însemna că, deși atmosfera superioară nu va mai atinge aceeași densitate în timpul unei furtuni geomagnetice precum în prezent, creșterea relativă a densității ar putea fi chiar mai accentuată, generând noi provocări pentru tehnologia satelitară.

Printre cele mai importante consecințe se află impactul asupra sateliților din jurul Pământului. Înălțimea orbitală ar putea fi schimbată în timp din cauza că viteza lor se încetinește. De altfel, furtunile geomagnetice viitoare ar putea să crească de aproape 3 ori densitatea atmosferei superioare, arată Daily Galaxy.

„Modul în care energia Soarelui afectează atmosfera se va schimba în viitor, deoarece densitatea de fond a atmosferei este diferită și acest lucru creează un răspuns diferit”, spune Nicholas Pedatella, autorul principal al studiului și om de știință la NSF NCAR.

Sursă foto: Shutterstock