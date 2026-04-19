Sorin Grindeanu: Dacă partidul va decide să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni

Invitat la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat că partidul ia în calcul trei variante de acțiune, în funcție de rezultatul consultărilor interne programate pentru mâine. Acesta a precizat că, în cazul unei schimbări de poziție, ar putea urma consultări la Palatul Cotroceni, cel mai probabil marți sau miercuri.

Trei scenarii pe masa PSD

Liderul social-democrat a explicat că, în acest moment, în interiorul partidului sunt analizate trei opțiuni. Prima ar fi menținerea situației actuale, însă aceasta pare să aibă susținere redusă în partid.

A doua variantă vizează continuarea într-o formulă de coaliție proeuropeană, dar cu o reconfigurare a modului de funcționare și a priorităților. Cea de-a treia opțiune luată în calcul este trecerea PSD în opoziție.

”Ar trebui să știm votul mâine, o idee, văzând pulsul. În mod normal, marți-miercuri ar trebui să existe… Am prezentat 3 variante colegilor mei:

1. Să rămânem în situația de acum, exact cum suntem acum – un singur coleg a spus că ar trebui să rămânem;

2. Să rămânem într-o formulă de coaliție proeuropeană, dar cu lucrurile reașezate;

3. A treia variantă: partidul să treacă în opoziție”.

Semnal pentru consultări politice

Grindeanu a subliniat că organizarea unor consultări politice ar indica, practic, renunțarea la prima variantă. În acest context, dacă partidul va decide retragerea sprijinului politic, ar urma discuții oficiale la Cotroceni.

„Mă gândesc că marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni”, a afirmat liderul PSD.

„Lucrurile nu merg într-o direcție bună”

„La începutul lunii decembrie noi am spus că vom face o evaluare a guvernării, începând cu o autoevaluare. Am mers în țară împreună cu Claudiu Manda, m-am întâlnit cu mii de membri. Am prezentat o radiografie la zi, așa cum o vedem. Aproape 5.000 de colegi vor vota mâine.

Lucrurile nu merg într-o direcție bună. Am ajuns în această situație. Nu facem această consultare nu pentru PSD, ci pentru români. Este responsabilitatea PSD să schimbe lucrurile. Pulsul acesta este.

Este un secret că avem inflație de 10%, că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%, este un secret că orice propunere venit din partea PSD a trebuit să fie adoptată cu forțări deosebite? Am ajuns să fim subiect de miștouri. Nu e vorba de persoane, de Ilie Bolojan, e vorba de măsurile economice pe care le-a luat și din cauza cărora am ajuns în situația aceasta. România a intrat în recesiune”, a mai spus Sorin Grindeanu.

