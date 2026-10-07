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Ce au lăsat în urmă doi chiriași într-o locuință din Cluj. Proprietara a rămas fără cuvinte: „Am crezut că avem cadavre”

Ce au lăsat în urmă doi chiriași într-o locuință din Cluj. Proprietara a rămas fără cuvinte: „Am crezut că avem cadavre”
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Ce au lăsat în urmă doi chiriași într-o locuință din Cluj. „Am crezut că avem cadavre”
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Un apartament din Florești, Cluj, s-a transformat, în trei ani, într-o adevărată groapă de gunoi, deși nimic nu le-ar fi dat de bănuit proprietarilor despre ce se întâmplă în casa lor, scrie stiridecluj.ro.

Chiriașii erau un cuplu tânăr, ea studentă la Drept, iar el medic, iar din discuțiile purtate cu proprietara totul părea să fie în regulă.

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Realitatea descoperită când femeia a revenit în apartament a fost șocantă: mormane de gunoaie, haine și obiecte aruncate, mobilier devastat, un miros îngrozitor și curentul electric deconectat.

Imaginea a fost atât de dezolantă încât proprietara spune că, în primele momente, s-a temut că în casă s-ar putea afla chiar… persoane decedate.

Proprietara, care locuiește peste hotare, a povestit pentru publicația clujeană ce a găsit în casă. Femeia spune că a vrut să-i avertizeze și pe alți proprietari, ca să nu repete greșeala ei de a avea încredere deplină în chiriași.

Avertisment pentru alți proprietari: „Să verifice din când în când…”

Proprietara apartamentului din Florești și-a găsit casa închiriată abandonată de chiriași, fără curent și plină de mizerie, iar renovarea a costat-o 8.000 de euro.

„Spre atenția viitorilor proprietari, să aibă grijă mai multă pe cine îi bagă în chirie sau să verifice din când în când, deoarece eu am avut un caz foarte, foarte dezolant”, avertizează femeia.

„Inițial știam că ea este încă studentă la drept, iar el că a absolvit medicina”, a povestit proprietara.

Contractul a fost încheiat pe doi ani și prelungit apoi cu încă un an, așa că respectivii chiriași au stat acolo trei ani. În tot acest timp, proprietara nu a făcut nicio verificare.

„Sinceră să fiu, din punctul lor de vedere, toate erau superbune. […] Am crezut că e din frustrare, sau eu știu, vecinii mai spuneau de ce se întâmplă și cum se întâmplă pe acolo. Deci, din punctul lor de vedere, erau toate în ordine, erau bine”, a declarat femeia.

Totuși, la un moment dat, din cauza mirosului și a mizeriei, vecinii au chemat poliția. Chiriașii s-au mutat fără să o anunțe. I-au spus abia după aproximativ o lună și jumătate, dar au continuat să achite chiria, așa că proprietara nu a mers să verifice apartamentul.

„Am crezut că avem cadavre”

În aprilie, femeia a mers la apartament împreună cu soțul ei. Curentul era deconectat, pentru neplată.

„Nu am știut ce s-a întâmplat în apartament până anul ăsta, când am mers în aprilie, în care era șoc și groază. Am crezut că avem cadavre, că nu era nici lumină, a fost deconectat curentul”, a povestit proprietara.

Lucrurile rămase în casă i-au dat impresia că locatarii plecaseră în grabă.

„Nu mi-era clar, pentru că aveam impresia că au fugit de acolo, că au rămas și papuci și haine și toate erau așa intacte. Și am crezut că el a fugit cumva pentru că s-a întâmplat ceva, o crimă, ceva”, a spus femeia.

Chiriașul a promis că va trimite o echipă de curățenie și a primit un termen de o săptămână. Proprietara s-a întors apoi la apartament împreună cu frații ei și a filmat imaginile trimise redacției clujene.

Paturi și fotolii devastate, renovare de 8.000 de euro

Femeia spune că discuțiile cu fostul chiriaș i s-au părut prea politicoase ca să fie firești, așa că a decis să-l preseze.

„Am intrat un pic în joc cu el pentru că aveam impresia că vorbesc cu ChatGPT, toate erau în ordine, toate așa. I-am pus un pic de presiune să îmi ramburseze. Am căutat eu o firmă de curățenie. Mi-a plătit, într-adevăr. I-am dat dovezi cât costă, cât așa”, a povestit proprietara.

Chiriașul a achitat chiria până în iunie și a acoperit o parte din stricăciuni.

„Mi-a plătit și ceva daune, adică paturile erau rupte, după cum ați văzut, nu aveam paturi. Fotoliul, la fel, avea și doi câini. Și mi-a rambursat parțial, doar ce era vizibil. Dar pentru o renovare totală a costat mult mai mult”, a declarat femeia.

Aceasta a estimat că renovarea ar fi costat circa 8.000 de euro. Imaginile de dinainte și după curățenie/renovare sunt grăitoare.

„Este și vina noastră”

Proprietara recunoaște că a avut prea multă încredere în cei doi chiriași, dar spune că nu înțelege cum poate cineva să trăiască în condiții atât de mizere.

„E o parte din vina noastră că nu am făcut verificări. Dar e dezolantă situația, în condiția în care tu, ca și om, trăiești în apartamentul respectiv, totuși”, a spus proprietara.

Sursa foto: Știri de Cluj

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