Te-ai gândit vreodată ce aură poartă copiii care se nasc pe 25 decembrie, sub influența zodiei Capricorn? Astrologii au vorbit despre trăsături specifice, speciale în cazul persoanelor care se nasc în ziua de Crăciun. Nașterea într-o lună plină de fast, precum și în oricare moment al anului, reprezintă o binecuvântare, iar astrologii susțin că nou-născuții din decembrie ar fi meniți să aibă o viață lungă, cu multă dedicare și muncă. A fost făcut și un studiu legat de vârsta pe care o pot atinge.

Copiii născuți pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, sunt Capricorni. Astrologii susțin că acești bebeluși se nasc cu o aură cu totul specială, reușind să devină adevărați lideri, precum și modele demne de urmat în societate. Persoanele născute sub acest semn zodiacal sunt considerate a fi ambițioase, disciplinate și dedicate. Se mai spune că bebelușii care vin pe lume în decembrie ar fi cei mai rari dintre toți, îndeosebi cei născuți pe 24 și 25 decembrie.

De altfel, se spune că persoanele născute în luna decembrie au două flori norocoase, și anume narcisele și ilexul / ilice – denumire populară (o specie de arburst originar din sud-vestul Europei, nordul Africii și Asia de sud-vest). Au și 3 pietre norocoase: zirconul, tanzanit și turcoaz, arată sfatulparintilor.ro.

Vedete născute în luna decembrie

Celebrități care s-au născut în decembrie: Britney Spears (2 decembrie 1981), Nicki Minaj (8 decembrie 1982), Zoe Kravitz (1 decembrie 1988), Jay-Z (4 decembrie 1969), Lebron James (30 decembrie 1984), Kylian Mbappé (20 decembrie 1998), Taylor Swift (13 decembrie 1989), Milla Jovovich (17 decembrie 1975), Jake Gyllenhaal (19 decembrie 1980), Ricky Martin (24 decembrie 1971), Brad Pitt (18 decembrie 1963), Samuel L. Jackson (21 decembrie 1948), Andreea Marin (22 decembrie 1974), Denzel Washington (28 decembrie 1954).

Studiu: persoanele născute în luna decembrie ar avea șanse să ajungă la 105 ani

Un studiu publicat în Journal of Aging Research a arătat că persoanele născute în luna decembrie ar avea șanse să trăiască chiar și până la vârsta de 105 ani sau chiar mai mult. Alte studii arată că băieții născuți în noiembrie și decembrie ar putea fi mai predispuse să fie stângaci. Tot cercetătorii au arătat că bebelușii care se nasc în ultima lună din an ar tinde să aibă mai puține crize de furie, fiind mai temperați, iar dispoziția mai echilibrată.

„Folosind date din Germania, s-a examinat dacă luna nașterii influențează supraviețuirea până la vârsta de 105 ani. (…) În rândul celor născuți în decembrie, riscul relativ de supraviețuire de la naștere până la vârsta de 105+ ani este cu 16% mai mare decât media”, se arată în studiul legat de vârstă, arată ScienceDirect.com.

Alte cercetări au relevat faptul că micuții aduși pe lume în luna decembrie ar avea șanse mai mari să evite bolile de ordin neurologic, cardiovascular, reproductiv sau respirator, arată totuldespremame.ro.

