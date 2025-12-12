Prima pagină » Actualitate » Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale. ”Am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom”

Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale. ”Am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom”

12 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale. ”Am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom”
Galerie Foto 15
Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale

Alin Oprea i-a făcut un super cadou partenerei sale de viață, Medana, cu ocazia zilei de naștere a acesteia.  Este vorba despre o mașină de lux.

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție.  Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în data de 15 septembrie 2023.

Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian. Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, are și ea doi copii, Daria și Darius.

În data de 10 decembrie, Medana și-a aniversat ziua de naștere. Aceasta a primit un cadou superb de la partenerul său de viață. Este vorba despre o mașină SUV, de culoare neagră. Este un model Rexton, made în Korea, prețul variind, în funcție de dotări, între 37.000 și 55.000 de euro, potrivit click.ro. Deocamdată, mașina are numărul de înmatriculare cu prenumele soției artistului, Medana. Surpriza a avut loc la Bukarest Fashion Week, unde Medana a fost model pentru colecția Soniei Trifan.

Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale. ”Mi-a spus că este foarte frumoasă și că într-o zi s-ar putea să o aibă”

”Sunt atât de emoționată că prea mult nu înțeleg ce se întâmplă! Este superbă, e o mașină imensă pe care am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom. Numărul este într-adevăr impresionant”, a declarat Medana pentru sursa mai sus-menționată.

”Nu că mi-a cerut și nu că și-a dorit neapărat dar am vrut să îi fac cadoul de data asta… Am pus sufletul meu, cât și iubirea și respectul meu, toate acestea la un loc se concretizează astăzi într-o frumoasă mașină, SUV, pe care a văzut-o cândva și mi-a spus că este foarte frumoasă și că într-o zi s-ar putea să o aibă și că i-ar plăcea”, a spus Alin Oprea.

Recomandarea video

Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ce a descoperit o echipă de cercetători în structura termică de sub Groenlanda?
EXCLUSIV Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
16:36
Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”
FLASH NEWS Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”
16:33
Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”
EXTERNE Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace
16:25
Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace
EXCLUSIV Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
16:14
Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
FLASH NEWS Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin
15:38
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin
EXTERNE SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record
15:19
SUA se confruntă cu inundații istorice în statul Washington. 100.000 de oameni sunt evacuați în timp ce râurile ating niveluri record

Cele mai noi