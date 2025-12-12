Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale. ”Am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom”

Alin Oprea i-a făcut un super cadou partenerei sale de viață, Medana, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Este vorba despre o mașină de lux.

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în data de 15 septembrie 2023.

Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian. Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, are și ea doi copii, Daria și Darius.

În data de 10 decembrie, Medana și-a aniversat ziua de naștere. Aceasta a primit un cadou superb de la partenerul său de viață. Este vorba despre o mașină SUV, de culoare neagră. Este un model Rexton, made în Korea, prețul variind, în funcție de dotări, între 37.000 și 55.000 de euro, potrivit click.ro. Deocamdată, mașina are numărul de înmatriculare cu prenumele soției artistului, Medana. Surpriza a avut loc la Bukarest Fashion Week, unde Medana a fost model pentru colecția Soniei Trifan.

Ce cadou costisitor i-a făcut Alin Oprea soției sale. ”Mi-a spus că este foarte frumoasă și că într-o zi s-ar putea să o aibă”

”Sunt atât de emoționată că prea mult nu înțeleg ce se întâmplă! Este superbă, e o mașină imensă pe care am admirat-o în momentul în care am văzut-o într-un showroom. Numărul este într-adevăr impresionant”, a declarat Medana pentru sursa mai sus-menționată.

”Nu că mi-a cerut și nu că și-a dorit neapărat dar am vrut să îi fac cadoul de data asta… Am pus sufletul meu, cât și iubirea și respectul meu, toate acestea la un loc se concretizează astăzi într-o frumoasă mașină, SUV, pe care a văzut-o cândva și mi-a spus că este foarte frumoasă și că într-o zi s-ar putea să o aibă și că i-ar plăcea”, a spus Alin Oprea.