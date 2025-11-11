Sub titlul „consecințele anchetei NABU privind delapidarea fondurilor energetice pentru Zelenski”, presa ucraineană dezvăluie pe larg mecanica unei uriașe lupte pentru putere în interiorul regimului de la Kiev.

Jurnaliștii publicației Strana susțin că structurile anticorupție ucrainene, foste afiliate ale Partidului Democrat din SUA, ar fi intrat mai nou sub influența Bruxelles-ului. Liderii de la Bruxelles, puși în dificultate economică de Donald Trump pe subiectul Ucraina, ar influența „lupta anticorupție” de la Kiev, apropiind anchetele de anturajul lui Zelenki. Pus într-o asemenea situație, liderul ucrainean, ripostează. A încercat recent să preia controlul parchetelor specializate – NABU și SAPO – și n-a reușit, și ulterior ar fi încercat chiar să le decredibilizeze, lăsând impresia că acestea acționează sub influență rusă.

Însă marii susținători ai acestor structuri anticorupție – care au ajuns să vâneze apropiații șefului statului ucrainean – sunt chiar „inamicii politici” interni ai lui Zelenski, reuniți într-o coaliție anti – Zelenski, care vor să-l lase pe președinte fără putere efectivă în stat.

Care sunt faptele: Operațiunea Midas = 70 de percheziții, 15 luni de anchetă, mii de ore de interceptări. Timur Mindich (zis și „Portofelul), prietenul președintelui Zelenski a fugit din țară, fiind avertizat că vin procurorii peste el

70 de percheziții s-au făcut ieri într-o anchetă anticorupție care este în desfășurare de 15 luni. Sunt mii de ore de înregistrări audio – într-o operațiune care a fost denumită „Midas”. Vânat este prietenul președintelui Zelenski, omul de afaceri Timur Mindich, zis și „Portofelul”, care ar fi delapidat fonduri de la Energoatom, cea mai mare companie de stat energetică a Ucrainei, care operează toate cele 4 centrale nucleare.

NABU (procurorii anticorupție) au dat publicității două înregistrări audio, fotografii cu genți de bani găsite la percheziții și spun că vizează presupuse de fapte de spălare de bani. Contractorii Energoatom ar fi fost fost obligați să plătească comisioane de 10-15% din prețurile contractuale, sub amenințarea blocării plăților, revocării statutului lor de furnizor sau chiar trimiterii lor pe front. Numai în sectorul energetic – 100 de milioane de dolari ar fi fost spălați.

„Membrii rețelei criminale au construit un sistem amplu de corupție pentru a influența întreprinderile strategice din sectorul de stat, în special SA „NAEK „Energoatom”. Folosindu-se de legăturile oficiale din minister și compania de stat, membrii rețelei asigurau controlul asupra deciziilor de personal, proceselor de achiziții și fluxurilor financiare. Practic, conducerea întreprinderii strategice cu un venit anual de peste 200 miliarde de grivne era exercitată nu de oficiali, ci de persoane externe care nu aveau nicio autoritate formală, dar și-au asumat rolul de „supraveghetori”, anunță NABU.

Publicația Strana: „Obuzele se apropie din ce în ce mai mult de președintele Zelenski”

Publicația Strana spune că „perchezițiile procurorilor anticorupție (NABU), făcute asupra apropiatului lui Volodimir Zelenski, Timus Mindich, în cadrul unui caz de corupție la scară largă în sectorul energetic reprezintă un semn de avertizare grav pentru președinte însuși, arătând că obuzele se apropie din ce în ce mai mult.

Deși Mindich a reușit să părăsească țara, alți inculpați din dosar rămân în Ucraina: șefii Energoatom, fostul ministru al Energiei și actualul ministru al Justiției, Herman Galușcenko, și diverși executanți ale căror voci pot fi auzite în interceptările făcute de NABU.

În plus, NABU a anunțat că are peste 1.000 de ore de înregistrări audio în acest caz, ceea ce a reaprins la Kiev discuțiile despre „casetele Mindich”, în care – potrivit unei teorii larg răspândite, ar fi fost interceptat chiar Zelenski.

Evenimentele actuale arată că confruntarea politică internă din Ucraina se intensifică și atinge un nivel nou”, scriu jurnaliștii.

Coaliția „anti – Zelenski”, care are controlul Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Procuraturii Specializate Anticorupție (SAPO), a fost susținută de Partidul Democrat din SUA

„După cum am relatat în repetate rânduri, în primăvară a apărut în Ucraina o coaliție „anti-Zelenski”, formată din structuri asociate anterior cu Partidul Democrat din SUA, inclusiv conducerea și personalul cheie al NABU și SAP, organizații non guvernamentale, personalități apropiate acestora din urmă, precum Tomas Fiala, proprietarul Ukrayinska Pravda, și mai mulți politicieni ai opoziției: Petro Poroșenko, Vitali Klitschko și alții.

Toți aceștia s-au trezit fără patronaj după ce Donald Trump a venit la putere în SUA, care a început imediat să demonteze întreaga infrastructură de influență construită de Partidul Democrat din SUA, inclusiv USAID”, arată presa.

Zelenski a încercat să preia structura – care includea NABU și SAPO , „coaliția” a ripostat și a început să-i ancheteze apropiații

„Din moment ce structurile afiliate democraților erau ultimele din Ucraina care nu se aflau încă pe deplin sub controlul „Bankovei” (n.r. Zelenski), epurarea lor de către Zelenski era doar o chestiune de timp”, scrie publicația Strana.

Jurnaliștii continuă: „Zvonurile despre încarcerarea lui Poroșenko și impunerea de sancțiuni din partea Consiliului Național de Securitate și Apărare împotriva lui Fiala au persistat.

Prin urmare, „coaliția” a acționat preventiv, dându-i lui Zelenski lovituri semnificative la începutul verii: Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) și-au intensificat investigațiile asupra cercului apropiat al lui Zelenski, și anume asupra lui Mindych și vicepremierului Oleksiy Chernyshov.

Zelenski a încercat să deposedeze NABU și SAPO de puteri, dar a mizat greșit pe Europa

„Ca răspuns, Zelenski a accelerat dramatic procesul de „epurare”. Unul dintre cei mai importanți membri ai „coaliției”, Vitali Șabunin, fondatorul Centrului Anticorupție, care se bazează pe granturi occidentale, a fost luat în vizor. Ulterior, Rada Supremă a votat pentru proiecte de lege care deposedau NABU și SAPO de puteri.

„Bankova” – adică Zelenski – conta pe faptul că Trump nu și-ar apăra fosta clientelă a Partidului Democrat, iar Europa, ca întotdeauna, fie îl va susține pe Zelenski în toate privințele, fie pur și simplu va păstra tăcerea”.

Însă calculul a fost doar pe jumătate justificat. Trump și administrația sa nu au spus nimic, dar reacția Europei a fost neașteptat de dură”, menționează Strana.

Europenii, prietenii democraților, au susținut NABU și SAPO, Zelenski a dat înapoi

„Europenii, care acum suportau partea leului din costurile de finanțare ale Ucrainei, au cerut cu vehemență ca Zelenski să reinstaureze puterile NABU și SAP. În același timp, o campanie de discreditare împotriva lui Zelenski și Andriy Ermak s-a desfășurat în mass-media occidentală (în special britanică) , iar în Ucraina a început un „Maidan intern de carton”.

Evident că nu se aștepta la o astfel de reacție, Zelenski a dat înapoi, iar Rada a abrogat legile. Poziția politică internă a președintelui a suferit o lovitură severă.

Mai mult, evenimentele verii au marcat o schimbare crucială: structurile create de Partidul Democrat din SUA pentru a controla elita ucraineană, precum NABU și SAP, și rămase fără un singur proprietar după înfrângerea democraților în alegerile americane, au intrat sub protecția europenilor, care demonstrează o dorință clară de a continua să le folosească în același scop.”, scrie publicația.

Europenii au criticat regimul de la Kiev pentru eșecul luptei anticorupție și pentru că a încercat să controleze parchetele. Zelenski a contracarat, a adus în țară un prieten al parchetelor pe care îl acuză că lucra cu rușii

„Recentul raport al Comisiei Europene privind respectarea de către Kiev a cerințelor de aderare la UE, solicită în mod specific nu doar încetarea presiunilor asupra NABU și SAPO, ci și îndepărtarea efectivă a altor agenții de aplicare a legii de sub controlul Bankovei (Zelenski) prin organizarea de concursuri pentru funcțiile lor de conducere, cu votul decisiv al experților internaționali.

Zelenski nu a fost, desigur, impresionat de astfel de perspective. Și de la sfârșitul verii, a început să pregătească un contraatac împotriva NABU, SAPO și împotriva „coaliției anti-Zelenski” în ansamblu.

Un element cheie al contraatacului a fost mărturia deputatului Fedir Khristenko, care a fost returnat în mod misterios în Ucraina din Dubai. SBU îl acuză că lucrează pentru agențiile de informații rusești, inclusiv că influențează agențiile anticorupție, șefii parchetelor fiind apropiați de-ai săi.

Scopul Biroului Prezidențial era însă să obțină mărturii de la deputat împotriva procurorilor și detectivilor NABU și SAP, susținând că aceștia au desfășurat ancheta asupra anturajului lui Zelenski la cererea Moscovei.

Puțini se îndoiau că Hristenko, odată ajuns într-o închisoare ucraineană, ar depune vreo mărturie care i s-ar fi cerut.

Pe acest fundal, au început să circule zvonuri că autoritățile se pregăteau deja să-l pună sub acuzare pe șeful SAP, Oleksandr Klimenko. Dar timpul a trecut și tot nu a existat niciun contraatac. Acest lucru s-a datorat temerilor Bankovei (n.r. Zelenski) de a se confrunta cu un alt răspuns dur din partea Europei, întărite de o serie de publicații negative din presa occidentală. Și atunci a intrat în joc principiul „dacă nu marchezi, vor marca împotriva ta”, dezvăluie presa.

Coaliția „Anti-Zelenski” face o nouă mutare: îl anchetează pe prietenul președintelui, Mindich – zis și „Portofelul”

„Coaliția Anti-Zelenski” și-a lansat contraofensiva. Mai întâi, o serie de publicații (inclusiv în presa Fiala) s-au poziționat împotriva lui Mindich, Chernîșov și Zelenski. Domiciliul lui Mindich a fost percheziționat și s-a aflat despre un dosar penal legat de corupție în sectorul energetic. Se pare că acesta nu este sfârșitul poveștii.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) susține că deține 1.000 de ore de înregistrări ale interceptărilor telefonice în acest caz. Este posibil ca acestea să includă și „înregistrările lui Mindich” cu vocea lui Zelenski”, vehiculează presa ucraineană.

Presa prezintă opțiunile lui Zelenski

„Într-o astfel de situație, președintele are două opțiuni.

În primul rând: să lanseze un contraatac pregătit de mult timp împotriva NABU, SAP și „coaliției”, demonstrând că încă deține controlul asupra situației din țară.

În al doilea rând: să nu facă nimic. Acest lucru ar semnala clasei politice că Zelenski își pierde influență și nu poate garanta siguranța nici măcar a celor mai apropiați aliați ai săi, ceea ce ar amenința să declanșeze tendințe centrifuge pe întreaga verticală a puterii, precum și în cadrul facțiunii „Slujitorii Poporului” și al parlamentului.

Prin urmare, Bankova (n.r. Zelenski) ar putea pierde controlul asupra majorității sale în Rada. Acest lucru ar putea, de asemenea, să împingă NABU și SAPO să ia măsuri suplimentare împotriva cercului apropiat al președintelui, cum ar fi Yermak și Yulia Svyrydenko”, scriu jurnaliștii Strana.

Care este scopul „coaliției anti-Zelenski”?

„Scopul „coaliției anti-Zelenski” este de a scoate Parlamentul și Cabinetul de Miniștri de sub controlul lui Zelenski, de a-i încuraja să formeze un așa-numit guvern de unitate națională sau de a-l înlocui pe Svîrîdenko din funcția de prim-ministru cu ministrul digitalului, Mihailo Fedorov, care este mai loial „coaliției”.

Rezultatul final al acestui desant este privarea lui Zelenski de puterea reală sau demisia sa. Iar evenimentele legate de cazul Mindich au devenit un pas semnificativ în realizarea acestor planuri. Dar ceea ce contează este cum va proceda Zelenski și dacă este pregătit pentru un contraatac”, încheie analiza publicația Strana.