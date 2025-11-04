Până și UE confirmă: Ucraina are un regres în lupta cu corupția. Cât mai durează până Zelenski aduce Ucraina în Uniunea Europeană

Ucraina a demonstrat un „angajament remarcabil” față de momentul când a depus cererea de aderare la UE, în ciuda războiului la scară largă al Rusiei, dar trebuie să inverseze urgent tendințele negative în lupta împotriva corupției și să intensifice reformele statului de drept, spune Comisia Europeană în proiectul său de raport cheie privind extinderea, văzut de Kyiv Independent.

„În ciuda circumstanțelor foarte dificile în care se află țara din cauza războiului de agresiune al Rusiei, Ucraina a continuat să demonstreze un angajament remarcabil față de calea aderării la UE în ultimul an,” se așteaptă să spună proiectul raportului.

Ce condiții pentru aderare îndeplinește Ucraina?

Comisia urmează să decidă că Ucraina a îndeplinit, de asemenea, condițiile pentru a deschide trei dintre cele șase capitole de aderare la UE, care trebuie apoi adoptate și închise pentru ca o țară să fie considerată pregătită să adere la uniune.

„Evaluarea Comisiei este că Ucraina a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide capitolul unu (principii fundamentale), precum și capitolele șase (relații externe) și doi (piața internă). Comisia se așteaptă ca Ucraina să îndeplinească, de asemenea, condițiile pentru a deschide celelalte trei capitole până la sfârșitul anului”, adaugă aceasta.

Viktor Orban se opune aderării Ucrainei la UE

În ciuda prezentării pozitive a raportului care urmează să apară asupra pregătirii Ucrainei de a avansa negocierile de aderare, nu se așteaptă deschiderea în curând a unor capitole de finanțare, deoarece Ungaria rămâne singurul opozant al candidaturii Kievului.

În ciuda unei tendințe generale pozitive și a laudelor primite, nu totul merge bine de partea Ucrainei, conform raportului care urmează să apară.

„Ucraina a continuat să promoveze integritatea și meritocrația în sistemul judiciar și să-și construiască un palmares în aplicarea legii în cazurile de corupție la nivel înalt și a lansat reforme ale mai multor organisme de aplicare a legii”, se arată în raport.

„Restricțiile privind drepturile fundamentale legate de legea marțială rămân, în general, proporționale”, adaugă acesta.

Problemele Ucrainei: Sistemul judiciar nu este independent și nu se luptă suficient cu crima organizată

Însă, deși recunoaște progresele înregistrate în ceea ce privește reformele, Comisia Europeană va avertiza că Ucraina trebuie în continuare să consolideze independența sistemului judiciar, să combată criminalitatea organizată și să protejeze societatea civilă.

„Tendințele negative recente, inclusiv o presiune crescândă asupra agențiilor specializate anticorupție și a societății civile, trebuie inversate în mod decisiv”, se arată în proiectul de raport.

Temerile Bruxellesului au crescut după ce autoritățile ucrainene au încercat în iulie să extindă puterile procurorului general al țării – o persoană numită politic – asupra Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), independent, și asupra Biroului Procurorului Specializat Anticorupție.

Rarele proteste din timpul războiului au forțat guvernul să dea înapoi, dar această mișcare i-a alarmat pe partenerii internaționali ai Ucrainei, în timp ce agențiile se așteaptă la și mai multe presiuni.

Zelenski vrea să termine negocierile de aderare la UE în 2028, dar termenul realist este 2030

Kievul le-a comunicat oficialilor UE că își propune să finalizeze negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028. Comisia Europeană a numit acest obiectiv ambițios, dar realizabil doar prin reforme mai rapide.

Oficialii ucraineni recunosc la Kiev că un obiectiv mai realist este finalizarea tuturor negocierilor până în 2030.

„Comisia se angajează să sprijine acest obiectiv ambițios, dar consideră că, pentru a-l îndeplini, este necesară o accelerare a ritmului reformelor, în special în ceea ce privește elementele fundamentale, în special statul de drept”, se arată în proiect.

Aderarea la blocul comunitar necesită sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre ale UE.

Deși aproape toate guvernele – cu excepția Ungariei – susțin public aspirațiile europene ale Ucrainei, diplomații UE spun că aderarea nu este așteptată în viitorul apropiat și s-ar putea confrunta cu obstacole politice semnificative.

În lipsa unor noi măsuri privind aderarea în acest an, Comisia Europeană, între timp, face eforturi pentru a menține impulsul în procesul de aderare a Ucrainei la UE, în ciuda rezistenței politice din partea Ungariei, a declarat comisarul UE pentru extindere, Marta Kos.

Raportul de marți va fi publicat cu o lună înainte ca liderii UE să se reunească la Bruxelles pentru un summit programat, unde se așteaptă să discute următorii pași ai extinderii pentru 2026.

Kos a declarat că se așteaptă ca statele membre ale UE să ofere cel puțin un semnal politic care să permită continuarea lucrărilor tehnice, chiar dacă unanimitatea pentru deschiderea etapelor oficiale în negocierile de aderare este blocată.

„Comisia va continua demersurile pentru a pune Consiliul în poziția de a continua deschiderea tuturor clusterelor înainte de sfârșitul anului (…) În ciuda unor progrese înregistrate în ceea ce privește reformele fundamentale, eforturi suplimentare rămân esențiale”, se arată în raport.

Comisia Europeană propune, de asemenea, modificări ale modului în care este gestionată viitoarea extindere pentru a preveni regresul democratic al noilor state membre.

„Pentru a se asigura că noile state membre continuă să protejeze și să își mențină performanța în materie de stat de drept, democrație și drepturi fundamentale, Comisia consideră că viitoarele tratate de aderare ar trebui să conțină garanții mai solide împotriva încălcării angajamentelor asumate în timpul negocierilor de aderare”, se arată în raport.

