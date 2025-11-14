Prima pagină » Actualitate » Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate

14 nov. 2025, 13:04, Actualitate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara / foto: Shutterstock

Te-ai gândit vreodată ce conține pachetul de Buldak Carbonara? În ultimele luni, tot mai mulți consumatori cumpără acest produs din diverse supermarketuri sau din magazinele de specialitate, însă eticheta nu este parcursă mereu. Buldakul a devenit un real „fenomen” global, ajungând popular chiar și în România. Însă, cum acești tăiței pot deveni periculoși pentru sănătate? Vezi detaliile mai jos.

Unele persoane aleg să guste de curiozitate, altele în urma unor provocări care circulă pe internet sau pentru că agreează preparatele iuți. Totuși, ce conține pachetul de Buldak Carbonara? Ce este, de fapt, acest preparat? În primul rând, trebuie să știi că pachetul conține tăiței instant și două pliculețe (unul cu sos cu aromă de pui, altul cu aroma de carbonara). Este o variantă de tăieți instant picanți provenită din Coreea de Sud.

Buldak Carbonara cu sos iute: care sunt riscurile?

Totuși, produsele iuți care ajung să fie consumate în exces sau de către persoanele sensibile pot deveni un pericol pentru sănătate, spun specialiștii. Nivelul concentrat de capsaicină, sodiul, grăsimile, precum și ingrediente intens procesate pot reprezenta o combinație riscantă, în anumite cazuri.

Deși Buldakul poate părea „inofensiv” la prima vedere, consumatorii trebuie să cunoască faptul că sosul găsit separat în plic poate fi extrem de picant. Consumul sosului respectiv, în anumite cazuri, poate să provoace iritații, arsuri gastrice intense, reflux gastroesofagian sau dureri abdominale. Senzația de arsură poate deveni deranjantă și pentru papilele gustative. În plus, în doze mai mari, consumul sosului poate să provoace lăcrimare, amețeală, palpitații sau transpirație excesivă, notează BZI.ro.

De altfel, produsul poate conține o cantitate considerabilă de sodiu, depășind doza zilnică recomandată de sare. În acest sens, produsul mult prea sărat poate să contribuie la retenția de apă din organism și chiar la creșterea tensiunii arteriale. Totodată, poate fi găsit un conținut ridicat de grăsimi saturate și carbohidrați, iar consumul în exces ar putea contribui la creșterea în greutate și a colesterolului.

O tânără susține că s-a ales cu ulcer gastric

A existat un caz un care o tânără, Javeria Wasim, influencer din Canada, a susținut că a făcut ulcer gastric din cauza consumului frecvent al acestui produs. Îndeosebi, problema de sănătate ar fi fost declanșată de nivelul de iute al produsului alimentar. Ajunsese internată în spital, apoi menționase că va da în judecată compania care produce acest aliment pentru 15 milioane de dolari canadieni.

