Ce se întâmplă în organism atunci când mănânci șuncă și bacon. Avertismentul lansat de experții

Consumi șuncă și bacon? Experții au descoperit, în urma analizelor și a unor studii, că aceste alimente pot fi mai periculoase decât ai crede pentru sănătate. Tot mai mulți specialiști din domeniul sănătății avertizează asupra consumului acestor alimente și al altor mezeluri, deoarece pot fi „bombe” pentru organism.

Experții trag un semnal de alarmă față de consumul de mezeluri și alte produse alimentare similare. Multe dintre aceste alimente conțin nitriți, care sunt utilizați pentru a oferi o nuanță și pentru a le conserva. Totuși, acest aspect ascunde un pericol pentru organism, potrivit unor cercetări. Datele indică faptul că aditivii ar putea fi responsabili pentru zeci de mii de cazuri de persoane care se confruntă cu cancer colorectal.

Conținut ridicat de nitriți

Consumul de carne procesată poate să declanșeze anumite probleme de sănătate, iar experții recomandă reducerea sa. Pe de altă parte, cercetătorii britanici cer să fie implementate măsuri urgente pentru ca fiecare consumator să știe că produsul achiziționat conține nitriți. Cercetătorii britanici optează pentru afișarea unor etichete de avertizare pentru produsele care conțin nitriți și pot fi dăunătoare.

Experții au explicat că nitriții se pot transforma în nitrozamine, în timpul digestiei. Datele indică faptul că nitrozaminele reprezintă substanțe care sunt recunoscute drept cancerigene și care pot deteriora ADN-ul. De asemenea, pot favoriza apariția tumorilor sau pot declanșa mutații și stresul oxidativ.

În ultimii 10 ani, se estimează că peste 50.000 de cazuri de cancer colorectal ar fi legate de consumul de alimente care conțin nitriți. De altfel, în anul 2015, OMS includea carnea procesată pe lista agenților cancerigeni confirmați pentru oameni, arată b1tv.ro.

Unele dintre cercetări au arătat legătura între consumul acestui tip de aliment și apariția cancerului de colon și de sân. De altfel, Uniunea European a dispus limitarea treptată a utilizării nitriților în produsele alimentare, promovând alternative mai naturale.

Sursă foto: colaj Shutterstock