Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția

Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Suceveanca și-a dat seama abia la finalul transferurilor că lucrurile stau cu totul diferit față de „povestea” care i-a fost vândută. Vezi mai jos ce s-a întâmplat și ce a descoperit Poliția.

O femeie din Suceava a avut parte de o un real șoc în momentul în care a descoperit că a rămas fără zeci de mii de lei din contul bancar. Suceveanca transferase circa 13.000 de euro într-un așa-zis „fond de investiții”. În realitate, însă, a ajuns victima unei înșelătorii.

În noiembrie 2024, persoana în cauză începuse să fie contactată telefonic de un presupus „expert financiar”. Convinsă de informațiile pe care presupusul „expert” i le-a oferit, femeia din Suceava a urmat, apoi, pașii propuși de interlocutor. Mai întăi, și-a deschis un cont online pe un site. Ulterior, a efectuat mai multe transferuri, în valoare de 66.733 de lei. Când a avut loc ultimul transfer, aplicația financiară i-a indicat faptul că este probabil ca suceveanca să fie o victimă a unei infracțiuni de fraudă.

Deși a vrut să își recupereze banii, suceveanca nu a mai putut să contacteze niciun dintre persoanele care au convins-o să investească în acest „fond de investiții”. Nu a putut nici să-și retragă sumele din aplicație. În acest sens, a ajuns să se adreseze oamenilor legii. A depus o plângere. A fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune.

„Prin intermediul discuţiei purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat paşii propuşi de presupusul expert financiar, respectiv să îşi creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmării investiţiile şi profiturile.

În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025 persoana vătămată a efectuat mai mute transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de către aplicaţia financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracţiunii de fraudă.

Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, site pe care a observat faptul că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiţii nu este autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii”, a precizat Poliţia judeţeană Suceava, arată Observatornews.ro.

Sursă foto: colaj Shutterstock