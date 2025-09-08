Ce este „mystery box”, varianta modernă a lozului în plic. Mulți români plătesc fără să știe ce cumpără, de fapt

Începe să prindă și în România o nouă formă de …divertisment, cum este prezentată pe social media: cutia misterioasă este, de fapt, varianta modernă a lozului în plic. Conceptul e simplu, dar plin de suspans: cumperi un colet fără să știi ce conține, iar surpriza vine odată cu deschiderea lui.

Cutiile, de diferite valori, sunt revândute de intermediari, care le achiziționează en-gros, la kilogram. Vorbim despre colete neridicate de clienți sau pierdute pe drum, iar prețul este stabilit pe baza greutății.

Astfel, clienții ajung să plătească fără să știe exact ce vor primi.

Influenceri și marketing de succes

„Am aici cel mai scump mystery box cu dulciuri din România. Costă 600 de lei. Număr 30, aici, în total? Cred că da. A, uite, ciocolată, asta am încercat-o, deja!”, povestește un cumpărător, dezvăluind care este farmecul acestui concept atât de popular printre tineri.

Zeci de influenceri români au sărit și ei în joc, prezentând pe rețelele sociale deschiderea cutiilor misterioase, fie că le-au comandat, fie că le-au primit pentru testare. Pentru unii, surpriza s-a transformat într-o lovitură de marketing, promovând atât produsul, cât și comerciantul.

Alții, însă, au arătat ce se întâmplă când norocul nu bate la ușă. „Am cumpărat mystery box-uri de 1000 de lei și haideți să vedem ce-i înăuntru. Sunt fake, ia uitați-vă cum se desfac! Mamăăă, uitați-vă cum arată!”, se amuză un influencer în timp ce deschide cutia, într-un reportaj marca Pro TV.

Mica afacere cu colete-surpriză a fost preluată și de antreprenorii locali, care vând cutii cu jucării pentru câini, parfumuri, farduri, lenjerie, accesorii pentru grădină și electronice mici.

„Azi am primit o comandă de mystery box gotic și am vrut să vă arăt ce punem: statueta little souls, colierul Luna însângerată, cercelul pe ureche al dragonului”, povestește Iuliana Vlad, administrator de magazin online.

Ce-i atrage pe români

Tocmai această curiozitate a românilor pentru surprize a dus la apariția unor magazine online care vând exclusiv colete respinse de alți clienți sau pierdute. Astfel de colete sunt cumpărate de la marile platforme en-gros/la kilogram.

„Au fost achiziționate la licitație și noi le vindem la kilogram”, explică Ștefan, un astfel de vânzător.

Clienții pot fi familii cu copii mici sau cupluri tinere care cumpără și apoi revând cutiile. Prețul pleacă de la 89 de lei pe kilogram și scade dacă se cumpără cantități mai mari.

„Dacă ai noroc să-ți pice ceva interesant, o să revii pentru că-ți dă un sentiment de dopamină: «Oare ce-i acolo?»”, explică un client încântat să participe la acest „loto”.

