Prima pagină » Actualitate » Ce face Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D. ”Anul acesta a venit cu câteva schimbări importante”

Ce face Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D. ”Anul acesta a venit cu câteva schimbări importante”

08 dec. 2025, 18:30, Actualitate
Ce face Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D. ”Anul acesta a venit cu câteva schimbări importante”
Galerie Foto 15
Ce face Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D

Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a dat detalii despre activitatea pe care o are după plecarea de la postul de televiziune Kanal D.

Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D.

După 14 ani, vedeta a întrerupt colaborarea cu postul de televiziune Kanal D.

Ana Maria Barnoschi a acordat un interviu pentru click.ro, unde a vorbit despre planurile pe care le are, despre activitatea sa și despre o eventuală revenire la TV. Aceasta a afirmat că în prezent este foarte ocupată pe partea de online.

Ce face Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D. ”Îmi doresc ca 2026 să-mi aducă o îmbunătățire pe plan profesional”

”Anul acesta a venit cu câteva schimbări importante pentru mine. Am luat o pauză de televiziune, deocamdată. Îmi doresc ca 2026 să-mi aducă o îmbunătățire pe plan profesional. Pe partea de televiziune, voi vedea ce-mi rezervă viitorul”, a declarat Ana Maria Barnoschi pentru sursa mai sus-menționată.

”Momentan, mă ocup foarte mult pe partea de online. Sunt activă pe toate conturile de socializare posibile”, a adăugat aceasta.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
18:17
Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
17:54
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
SPORT Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025
17:33
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați
17:18
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați
CONTROVERSĂ Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții
16:33
Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
SURPRIZĂ! Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și ce afaceri 'învârte'
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Când mirodeniile valorau cât aurul: adevărata poveste a lui Vasco da Gama în India
SPORT Tatăl lui Louis Munteanu, detalii despre discuția cu Gigi Becali pentru ca fiul său să se transfere de la CFR Cluj la FCSB
18:37
Tatăl lui Louis Munteanu, detalii despre discuția cu Gigi Becali pentru ca fiul său să se transfere de la CFR Cluj la FCSB
VIDEO Haos pe aeroportul Heraklion din Creta. Mii de fermieri protestează pe piste din cauza subvențiilor întârziate ale Uniunii Europene
18:16
Haos pe aeroportul Heraklion din Creta. Mii de fermieri protestează pe piste din cauza subvențiilor întârziate ale Uniunii Europene
EXCLUSIV Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare
18:00
Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare
SPORT Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
17:55
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
FLASH NEWS Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
17:52
Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
COMUNICAT Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
17:27
Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic

Cele mai noi