Ce face Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D. ”Anul acesta a venit cu câteva schimbări importante”

Ana Maria Barnoschi, în vârstă de 33 de ani, a dat detalii despre activitatea pe care o are după plecarea de la postul de televiziune Kanal D.



Ana Maria Barnoschi este cunoscută publicului telespectator din țara noastră din postura de asistentă TV la emisiunea ”Roata Norocului”, difuzată de postul de televiziune Kanal D.

După 14 ani, vedeta a întrerupt colaborarea cu postul de televiziune Kanal D.

Ana Maria Barnoschi a acordat un interviu pentru click.ro, unde a vorbit despre planurile pe care le are, despre activitatea sa și despre o eventuală revenire la TV. Aceasta a afirmat că în prezent este foarte ocupată pe partea de online.

Ce face Ana Maria Barnoschi după plecarea de la Kanal D. ”Îmi doresc ca 2026 să-mi aducă o îmbunătățire pe plan profesional”

”Anul acesta a venit cu câteva schimbări importante pentru mine. Am luat o pauză de televiziune, deocamdată. Îmi doresc ca 2026 să-mi aducă o îmbunătățire pe plan profesional. Pe partea de televiziune, voi vedea ce-mi rezervă viitorul”, a declarat Ana Maria Barnoschi pentru sursa mai sus-menționată.

”Momentan, mă ocup foarte mult pe partea de online. Sunt activă pe toate conturile de socializare posibile”, a adăugat aceasta.