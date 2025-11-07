Ce face Elon Musk cu toți banii lui? E cel mai bogat om din lume, dar „trăiește sub pragul sărăciei” și doarme pe unde nimerește

De câțiva ani, Elon Musk, șeful Tesla, se află printre cei mai bogați oameni din lume, iar averea sa a atins cote astronomice recent, atunci când a devenit primul om cu o avere estimată la jumătate de trilion de dolari.

Însă chiar și așa, Elon Musk susține că duce o viață foarte modestă, scrie BBC. De altfel, fosta sa parteneră, Grimes, spunea în urmă cu trei ani, că acesta trăiește „la limita sărăciei”.

„Tipul nu trăiește ca un miliardar. Uneori trăiește sub pragul sărăciei”, a spus ea, povestind chiar că el a refuzat să cumpere o saltea nouă, deși partea ei era ruptă.

Cu toate că locuințele sale nu sunt luxoase, Elon Musk are o pasiune renumită pentru mașini unice, inclusiv una care se poate transforma într-un submarin. Mai mult, el are și mai multe avioane private, în valoare de zeci de milioane de dolari.

Și, evident, acel „mic” exces din 2022, când a cumpărat Twitter (acum X) pentru 44 de miliarde de dolari.

La un moment dat, Musk avea și un portofoliu imobiliar impresionant. The Wall Street Journal scria în 2019 că el cheltuise aproximativ 100 de milioane de dolari pe șapte case în decurs de șapte ani, majoritatea situate una lângă alta, în exclusivistul cartier Bel-Air din California. Una dintre case fusese cândva deținută de actorul Gene Wilder, cunoscut pentru rolul lui Willy Wonka.

„Nu am nevoie de bani”

Însă în 2020, Elon Musk a anunțat o schimbare radicală: a scris pe Twitter că își va vinde „aproape toate bunurile fizice” și că „nu va mai deține nicio casă”.

„Nu am nevoie de bani. Mă dedic complet Pământului și lui Marte. Proprietățile te țin pe loc”, explica el.

O condiție: casa lui Gene Wilder „nu trebuie demolată și nu trebuie să-și piardă sufletul”. Elon Musk a vândut locuința cu trei dormitoare nepotului lui Wilder, Jordan Walker-Pearlman, după ce i-a oferit un împrumut de câteva milioane pentru a o cumpăra. În iunie 2025, însă, Musk a redevenit proprietarul casei, după ce cumpărătorul nu și-a mai putut plăti ratele.

Apoi, în anul 2021, el a scris pe Twitter că „locuința principală” este o casă prefabricată modestă, care l-a costat aproximativ 50.000 de dolari, situată în sudul Texasului, în apropierea bazei SpaceX, zonă care, între timp, a fost transformată oficial în orașul Starbase.

Un an mai târziu, acesta susținea că nu mai are nicio casă: „Practic stau pe la prieteni”, i-a spus el lui Chris Anderson, șeful organizației TED. „Când ajung în zona golfului, unde se află majoritatea echipelor Tesla, dorm pe rând în camerele de oaspeți ale prietenilor.”

Pasiune pentru mașini

În schimb, Elon Muslk are o colecție impresionantă de automobile, multe rare, unele legendare.

Printre acestea: un Ford Model T, prima mașină produsă în masă; un Jaguar E-Type Roadster din 1967, visul său din copilărie; un McLaren F1 din 1997, pe care l-a avariat și apoi reparat cu costuri uriașe înainte de a-l vinde; și un Tesla Roadster, primul model Tesla comercializat, pe care l-a trimis în spațiu în 2018.

Dar cea mai excentrică piesă din colecție sa este însă un Lotus Esprit din 1976, folosit în filmul The Spy Who Loved Me, unde mașina lui James Bond se transforma într-un submarin.

Filantrop prin definiție

Elon Musk este și un filantrop, și a donat acțiuni în valoare de miliarde de dolari către diverse organizații caritabile, promițând sume mari pentru mai multe cauze.

În viziunea sa, chiar companiile pe care le conduce sunt forme de filantropie: „Dacă definiția filantropiei este iubirea față de umanitate, atunci acestea sunt filantropie”, susținea el.

Astfel, Tesla „accelerează tranziția către energie sustenabilă”, SpaceX „asigură supraviețuirea pe termen lung a umanității”, iar Neuralink „vrea să ajute la tratarea leziunilor cerebrale și să reducă riscurile existențiale asociate inteligenței artificiale”.

