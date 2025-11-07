Americanul Elon Musk, omul care deține deja titlul de „cel mai bogat om din lume“ a primit șansa de a deveni și primul trilionar din istorie, relatează jurnaliștii de la Associated Press.

Miliardarul a câștigat, joi, votul acționarilor, care i-ar oferi CEO-ului Tesla acțiuni în valoare de 1 trilion de dolari dacă atinge anumite obiective de performanță în următorul deceniu.

Votul a urmat unor săptămâni de dezbateri privind performanța sa în managementul companiei de mașini electrice.

Mișcarea a stârnit comentarii aprinse de la micii investitori, care se întrebau dacă există cineva care merită o astfel de remunerare fără precedent.

În final, peste 75% dintre alegători au aprobat planul în cadrul adunării generale anuale a acționarilor, care s-au reunit la Austin, Texas.

„Un grup fantastic de acționari”, a spus Musk, după numărarea voturilor finale, adăugând: „Țineți-vă de acțiunile Tesla”.

La câteva momente după aprobarea noului său pachet salarial, Musk a urcat pe scenă, în mijlocul ovațiilor publicului, și a început să danseze. Un robot i s-a alăturat pe scenă și a imitat mișcările sale.

Momentul a arătat cât de strâns este legat viitorul Tesla de Optimus, care, potrivit lui Musk, se va ocupa într-o zi de producție, livrări și chiar asistență personală.

Acționarii Tesla își pun încrederea în Musk

Votul este o victorie răsunătoare pentru Musk, demonstrând că investitorii Tesla încă au încredere în el, în timp ce compania se luptă cu scăderea vânzărilor, a cotei de piață și a profiturilor, în mare parte datorită lui Musk însuși.

Cumpărătorii de mașini au părăsit compania anul acesta, deoarece acesta s-a aventurat în politică atât în ​​SUA, cât și în Europa și a împărtășit teorii ale conspirației pe rețelele de socializare.

Votul a avut loc la doar trei zile după un raport din Europa care arăta că vânzările de mașini Tesla au scăzut din nou luna trecută. Raportul arăta inclusiv o prăbușire de 50% în Germania.

Totuși, mulți investitori Tesla îl consideră pe Musk un fel de om-minune capabil de realizări uimitoare în afaceri. Majoritatea dau exemplu salvarea companiei de Elon Musk, în urmă cu 6 ani. Atunci, miliardarul american a scos Tesla din pragul falimentului, pentru a o transforma într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Ce condiții trebuie să îndeplinească Musk

Votul deschide calea pentru ca Musk să devină trilionar, prin acordarea de noi acțiuni, dar nu va fi ușor.

Consiliul de administrație care a conceput pachetul salarial îi cere să atingă mai multe obiective financiare și operaționale ambițioase, inclusiv creșterea valorii companiei pe piața bursieră de aproape șase ori față de nivelul actual.

Musk trebuie, de asemenea, să livreze pe piață 20 de milioane de vehicule electrice Tesla pe parcursul a 10 ani, în contextul unei concurențe noi și acerbe.

Totodată, ar trebui să vândă un milion de roboți umanoizi și să aducă un profit de 400 miliarde de dolari.

Totuși, Musk ar putea adăuga miliarde la averea sa în câțiva ani prin îndeplinirea parțială a acestor obiective.

Asta l-ar putea ajuta, în cele din urmă să-l depășească, pe cel considerat acum cel mai bogat om din toate timpurile din America, John D. Rockefeller. Titanul petrolului este estimat de Guinness World Records la o avere de 630 de miliarde de dolari, în dolari actuali, la apogeul averii sale de acum mai bine de 110 ani.

În prezent, Musk are o avere de 493 de miliarde de dolari, conform estimărilor revistei Forbes.

După închiderea ședinței de joi a Bursei de la New York, acțiunile Tesla au crescut cu aproximativ 2%.

