Prima pagină » Știri externe » Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb

Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb

07 nov. 2025, 10:38, Știri externe
Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb

Americanul Elon Musk, omul care deține deja titlul de „cel mai bogat om din lume“ a primit șansa de a deveni și primul trilionar din istorie, relatează jurnaliștii de la Associated Press.

Miliardarul a câștigat, joi, votul acționarilor, care i-ar oferi CEO-ului Tesla acțiuni în valoare de 1 trilion de dolari dacă atinge anumite obiective de performanță în următorul deceniu.

Votul a urmat unor săptămâni de dezbateri privind performanța sa în managementul companiei de mașini electrice.

Mișcarea a stârnit comentarii aprinse de la micii investitori, care se întrebau dacă există cineva care merită o astfel de remunerare fără precedent.

În final, peste 75% dintre alegători au aprobat planul în cadrul adunării generale anuale a acționarilor, care s-au reunit la Austin, Texas.

„Un grup fantastic de acționari”, a spus Musk, după numărarea voturilor finale, adăugând: „Țineți-vă de acțiunile Tesla”.

La câteva momente după aprobarea noului său pachet salarial, Musk a urcat pe scenă, în mijlocul ovațiilor publicului, și a început să danseze. Un robot i s-a alăturat pe scenă și a imitat mișcările sale.

Sursa video: X/ Zack

Momentul a arătat cât de strâns este legat viitorul Tesla de Optimus, care, potrivit lui Musk, se va ocupa într-o zi de producție, livrări și chiar asistență personală.

Acționarii Tesla își pun încrederea în Musk

Votul este o victorie răsunătoare pentru Musk, demonstrând că investitorii Tesla încă au încredere în el, în timp ce compania se luptă cu scăderea vânzărilor, a cotei de piață și a profiturilor, în mare parte datorită lui Musk însuși.

Cumpărătorii de mașini au părăsit compania anul acesta, deoarece acesta s-a aventurat în politică atât în ​​SUA, cât și în Europa și a împărtășit teorii ale conspirației pe rețelele de socializare.

Votul a avut loc la doar trei zile după un raport din Europa care arăta că vânzările de mașini Tesla au scăzut din nou luna trecută. Raportul arăta inclusiv o prăbușire de 50% în Germania.

Totuși, mulți investitori Tesla îl consideră pe Musk un fel de om-minune capabil de realizări uimitoare în afaceri. Majoritatea dau exemplu salvarea companiei de Elon Musk, în urmă cu 6 ani. Atunci, miliardarul american a scos Tesla din pragul falimentului, pentru a o transforma într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Ce condiții trebuie să îndeplinească Musk

Votul deschide calea pentru ca Musk să devină trilionar, prin acordarea de noi acțiuni, dar nu va fi ușor.

Consiliul de administrație care a conceput pachetul salarial îi cere să atingă mai multe obiective financiare și operaționale ambițioase, inclusiv creșterea valorii companiei pe piața bursieră de aproape șase ori față de nivelul actual.

Musk trebuie, de asemenea, să livreze pe piață 20 de milioane de vehicule electrice Tesla pe parcursul a 10 ani, în contextul unei concurențe noi și acerbe.

Totodată, ar trebui să vândă un milion de roboți umanoizi și să aducă un profit de 400 miliarde de dolari.

Totuși, Musk ar putea adăuga miliarde la averea sa în câțiva ani prin îndeplinirea parțială a acestor obiective.

Asta l-ar putea ajuta, în cele din urmă să-l depășească, pe cel considerat acum cel mai bogat om din toate timpurile din America, John D. Rockefeller. Titanul petrolului este estimat de Guinness World Records la o avere de 630 de miliarde de dolari, în dolari actuali, la apogeul averii sale de acum mai bine de 110 ani.

În prezent, Musk are o avere de 493 de miliarde de dolari, conform estimărilor revistei Forbes.

După închiderea ședinței de joi a Bursei de la New York, acțiunile Tesla au crescut cu aproximativ 2%.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Boom-ul AI îl detronează pe Elon Musk din topul celor mai bogați oameni ai planetei. Cine e magnatul a cărui avere a explodat la 393.000.000.000 $

Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos

Citește și

EXTERNE România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
10:42
România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
ULTIMA ORĂ Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO”
10:09
Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO”
EXTERNE Imagini de groază din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot
10:03
Imagini de groază din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot
ANALIZA de 10 Necunoscuta „ZAPOROJIE”. Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea fi conectată la liniile energetice ale Rusiei. Semnal de alarmă: „Pornirea unui singur reactor într-o zonă de război activă ar multiplica de nenumărate ori amenințarea unui nou Cernobîl”
10:00
Necunoscuta „ZAPOROJIE”. Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea fi conectată la liniile energetice ale Rusiei. Semnal de alarmă: „Pornirea unui singur reactor într-o zonă de război activă ar multiplica de nenumărate ori amenințarea unui nou Cernobîl”
EXTERNE Haos pe zeci de aeroporturi americane. Sute de zboruri ANULATE din cauza blocajului guvernamental
08:33
Haos pe zeci de aeroporturi americane. Sute de zboruri ANULATE din cauza blocajului guvernamental
DECES Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
08:28
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
Mediafax
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ceva colosal străbate galaxia Calea Lactee, au descoperit astronomii
VIDEO Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
10:46
Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
10:45
Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
ULTIMA ORĂ Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
10:44
Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
DEZVĂLUIRI Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră
10:27
Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră
SPORT Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League
10:27
Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București”
10:15
Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București”