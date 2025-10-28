Prima pagină » Actualitate » Scandal la TESLA: Elon Musk amenință că pleacă din fruntea companiei dacă acționarii nu-i aprobă un pachet salarial de 1 trilion de dolari

28 oct. 2025, 09:59, Actualitate
Musk amenință că pleacă din fruntea companiei dacă acționarii nu-i aprobă un pachet salarial de 1 trilion de dolari / Sursa FOTO: Hepta

Robyn Denholm, șefa Consiliului de Administrație al companiei Tesla, a avertizat că Elon Musk ar putea părăsi firma dacă acţionarii nu aprobă pachetul său salarial, înaintea Adunării Generale din 6 noiembrie.

Potrivit CNBC, ar fi vorba despre venituri de aproape 1 trilion de dolari solicitate de omul de afaceri.

Ce a cerut Elon Musk

„Fără Elon, Tesla ar putea pierde o parte semnificativă din valoarea sa, deoarece compania nu ar mai fi percepută prin prisma a ceea ce aspiră să devină”, a scris Denholm într-o scrisoare adresată acţionarilor.

Planul de recompensare a fost detaliat acum o lună și include 12 tranşe de acţiuni care vor fi acordate miliardarului dacă Tesla atinge anumite obiective financiare şi de producţie. De exemplu, prima tranşă va fi plătită în cazul în care compania atinge o capitalizare bursiere de 2 trilioane de dolari; în prezent, Tesla este evaluată la circa 1,5 trilioane de dolari. Ultima tranşă se achită dacă Tesla atinge pragul de 8,5 trilioane de dolari.

Printre obiectivele non-financiare se numără:

  • livrarea a 20 de milioane de vehicule Tesla;
  • 10 milioane de abonamente active la sistemul Full Self Driving;
  • 1 milion de roboţi umanoizi Optimus;
  • 1 milion de robotaxiuri operaţionale.

Cea mai mare firmă de consultanţă pentru acţionari, Institutional Shareholder Services, a recomandat să se voteze împotriva acestui pachet salarial. În plus, alte grupuri sindicale, dar și organizaţii de supraveghere corporativă au lansat campania „Take Back Tesla”. Aceștia îl acuză pe Elon Musk că a prejudiciat compania prin tot felul de declaraţii politice şi conspiraţioniste.

Dacă pachetul său salarial va fi aprobat de acționari, Musk ar ajunge să dețină 25% din Tesla, față de aproximativ 13% cât are în momentul de față. De asemenea, și-ar consolida puternic influenţa asupra companiei.

Profitul Tesl s-a prăbușit, deși vânzările au explodat

Pe de altă parte, agențiile Reuters și DPA au transmis, zilele trecute, că Tesla a înregistrat un nou declin al profitului în trimestrul trei din 2025, de 37%, în pofida vânzărilor record raportate de companie.

Compania a raportat un profit net de 1,37 miliarde de dolari în perioada iulie-septembrie 2025, în timp ce veniturile au urcat cu 12%, la aproape 28,1 miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor. Totuși, câștigurile ajustate pe acțiune s-au situat la 0,50 dolari, în timp ce analiștii se așteptau la 0,55 dolari.

Veniturile totale au urcat la 28,1 miliarde de dolari, în timp ce analiștii se așteptau la 26,37 miliarde de dolari.

În SUA, cumpărătorii de vehicule electrice s-au grăbit să beneficieze de creditul fiscal de 7.500 de dolari înainte de a expira, la 30 septembrie, astfel încât Tesla a realizat în trimestrul 3 din 2025 de vânzări record, după luni de declin. Livrările au urcat în ritm anual cu 7,4%, la 497.099 vehicule. În fiecare din primele trimestre din acest an livrările Tesla au scăzut cu aproximativ 13%.

Cu toate acestea, Tesla este cel mai valoros producător auto mondial, cu o capitalizare bursieră de aproximativ 1.450 miliarde de dolari.

Evoluția Tesla este afectată de taxele vamale impuse de Administrația Trump la importurile de componente auto, care, conform directorului financiar Vaibhav Taneja, costă Tesla peste 400 milioane de dolari.

