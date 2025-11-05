Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul

Donald Trump a declarat că îl nominalizează pe Jared Isaacman, astronautul privat și aliatul miliardarului Elon Musk, pentru funcția de administrator al NASA.

Isaacman a fost eliminat din cursa pentru conducerea NASA la începutul anului 2025, pe fondul unei dispute mediatizate între Trump și Musk. Atunci, Sean Duffy, șeful Departamentului Transporturilor al SUA, fusese numit șef interimar al NASA.

Cine este Jared Isaacman

„În această seară, am plăcerea de a-l nominaliza pe Jared Isaacman, un lider de afaceri, filantrop, pilot și astronaut de succes, în funcția de administrator al NASA”, a scris Trump pe rețelele de socializare.

Numirea trebuie confirmată de Senat, unde Partidul Republican al lui Trump deține o majoritate lejeră, 53-47.

În 2024, Trump, în calitate de președinte ales, l-a numit pe Isaacman la conducerea NASA la recomandarea lui Musk, CEO-ul SpaceX, care a fost un consilier influent al președintelui, și a căutat să alinieze mai strâns programul spațial american cu obiectivul său de a trimite misiuni pe Marte, potrivit Reuters.

Isaacman, un miliardar care a comandat primul echipaj spațial civil, în 2021, la bordul unei capsule SpaceX, a petrecut luni de zile navigând prin procesul de confirmare al Senatului, echilibrând dorința Administrației Trump de a se concentra pe Marte cu strategia de miliarde de dolari a NASA de a se întoarce mai întâi pe Lună, într-o cursă geopolitică teribilă cu China.

„Pasiunea lui Jared pentru spațiu, experiența sa de astronaut și dedicarea sa pentru a depăși limitele explorării, a dezvălui misterele universului și a promova noua economie spațială îl fac persoana ideală pentru a conduce NASA într-o nouă eră îndrăzneață”, a scris Trump în postarea sa.

Isaacman a fondat compania Shift4 Payments când era adolescent.

