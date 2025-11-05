Prima pagină » Actualitate » Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul

Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul

05 nov. 2025, 13:28, Actualitate
Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul
Noul șef al NASA, aliatul lui Elon Musk. Donald Trump a semnat ordinul / Sursa FOTO: Mediafax

Donald Trump a declarat că îl nominalizează pe Jared Isaacman, astronautul privat și aliatul miliardarului Elon Musk, pentru funcția de administrator al NASA.

Isaacman a fost eliminat din cursa pentru conducerea NASA la începutul anului 2025, pe fondul unei dispute mediatizate între Trump și Musk. Atunci, Sean Duffy, șeful Departamentului Transporturilor al SUA, fusese numit șef interimar al NASA.

Cine este Jared Isaacman

„În această seară, am plăcerea de a-l nominaliza pe Jared Isaacman, un lider de afaceri, filantrop, pilot și astronaut de succes, în funcția de administrator al NASA”, a scris Trump pe rețelele de socializare.

Numirea trebuie confirmată de Senat, unde Partidul Republican al lui Trump deține o majoritate lejeră, 53-47.

În 2024, Trump, în calitate de președinte ales, l-a numit pe Isaacman la conducerea NASA la recomandarea lui Musk, CEO-ul SpaceX, care a fost un consilier influent al președintelui, și a căutat să alinieze mai strâns programul spațial american cu obiectivul său de a trimite misiuni pe Marte, potrivit Reuters.

Isaacman, un miliardar care a comandat primul echipaj spațial civil, în 2021, la bordul unei capsule SpaceX, a petrecut luni de zile navigând prin procesul de confirmare al Senatului, echilibrând dorința Administrației Trump de a se concentra pe Marte cu strategia de miliarde de dolari a NASA de a se întoarce mai întâi pe Lună, într-o cursă geopolitică teribilă cu China.

„Pasiunea lui Jared pentru spațiu, experiența sa de astronaut și dedicarea sa pentru a depăși limitele explorării, a dezvălui misterele universului și a promova noua economie spațială îl fac persoana ideală pentru a conduce NASA într-o nouă eră îndrăzneață”, a scris Trump în postarea sa.

Isaacman a fondat compania Shift4 Payments când era adolescent.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cine este omul care controlează două treimi din sateliții activi de pe orbita Pământului. NASA a lansat un avertisment puternic

Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”

Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Ucrainei pentru serviciile Starlink. Președintele Nawrocki a blocat prin VETO prelungirea contractului

Citește și

FLASH NEWS George Simion, la pas cu Anca Alexandrescu în sectorul primarului Ciucu: „Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6”
13:39
George Simion, la pas cu Anca Alexandrescu în sectorul primarului Ciucu: „Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6”
EXTERNE Au dat lovitura peste noapte. Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei
13:37
Au dat lovitura peste noapte. Doi soți au descoperit o comoară, după ce au săpat o groapă în grădina casei
SPORT Omagiu emoționant la moartea lui Emeric Ienei, din partea Federației de Fotbal: „Un simbol al profesionalismului, un model de eleganță și respect”
12:50
Omagiu emoționant la moartea lui Emeric Ienei, din partea Federației de Fotbal: „Un simbol al profesionalismului, un model de eleganță și respect”
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor
12:44
Ministrul Justiției, prima reacție după eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea. Ce spune oficialul despre recuperarea prejudiciilor
ULTIMA ORĂ După faptă și răsplată. USR vrea Avocat al Poporului un donator care a oferit 24.000 de euro în campania lui Nicușor Dan. Mai este și beneficiar de “pensie nesimțită”
12:41
După faptă și răsplată. USR vrea Avocat al Poporului un donator care a oferit 24.000 de euro în campania lui Nicușor Dan. Mai este și beneficiar de “pensie nesimțită”
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Cum să faci paste perfecte de fiecare dată? Trucul simplu confirmat științific!
LIVE Prima vizită în România a secretarului general al NATO după retragerea trupelor americane. Mark Rutte a fost primit la Cotroceni de Nicușor Dan
13:31
Prima vizită în România a secretarului general al NATO după retragerea trupelor americane. Mark Rutte a fost primit la Cotroceni de Nicușor Dan
EXTERNE Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare”
13:18
Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare”
EXTERNE Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat
13:13
Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat
LEGE Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
13:07
Victimele violenţei domestice sunt SCUTITE de taxele de timbru la divorţ şi partaj
INFRASTRUCTURĂ Daniel Băluță îl somează pe Bolojan să achite facturile restante pentru Planșeul Unirii. Șantierul este în pericol
13:01
Daniel Băluță îl somează pe Bolojan să achite facturile restante pentru Planșeul Unirii. Șantierul este în pericol