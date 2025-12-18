Ce face Gina Pistol de Revelion. ”O să-l petrecem separat”

Gina Pistol, în vârstă de 45 de ani, a spus ce va face de Crăciun și Revelion. Dacă de Crăciun va fi cu familia, de Revelion va sta doar cu fiica ei, Smiley având concert.

Gina Pistol are o carieră de succes în TV. În prezent, Gina Pistol este prezentatoarea show-ului culinar ”Masterchef”, de la Pro TV, unde jurați sunt Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

În ceea ce privește viața personală, Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine.

Gina Pistol a spus, pentru tvmania.ro, ce va face cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Blonda va fi alături de familie de Crăciun, însă de Revelion va fi fără Smiley, dat fiind că artistul are concert în noaptea dintre ani.

Ce face Gina Pistol de Revelion. ”Cu mâncare bună, familiile noastre și multă iubire”

”Nouă de Crăciun ne place să fim acasă, cu mâncare bună, familiile noastre și multă iubire. Revelionul… o să-l petrecem separat – Andrei la concert, eu cu Josephine acasă”, a explicat Gina Pistol.

”Iar imediat după sărbătorile de iarnă o să plecăm în vacanță. Am avut un an suficient de agitat, iar un pic de liniște, de deconectare, e tot ce ne trebuie”, a adăugat vedeta.