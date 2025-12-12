Ce fel de mămică este Anna Lesko. ”Mă supăr, nu trec cu vederea”

Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a spus ce fel de mămică este. Artista are un băiat pe nume Adam.

Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România.

Anna Lesko este mamă singură. Fiul ei, Adam, a venit pe lume din povestea de dragoste pe care vedeta a trăit-o cu Adrian Neniță, alias DJ Vinnie, de care artista s-a separat. Anna Lesko nu a fost niciodată măritată. Anna Lesko și DJ Vinnie s-au despărțit în 2019, după opt ani de relație.

Anna Lesko a vorbit despree viața ei de mămică și despre relația cu fiul său într-un interviu pentru revista Viva.

Ce fel de mămică este Anna Lesko. ”Sunt, totuși, mamă de băiat”

”Eu sunt prietena fiului meu, dar în egală măsură sunt un părinte foarte dur. Sunt, totuși, mamă de băiat. Îmi iubesc la nebunie copilul și îl alint, dar Adam știe că, atunci când task-urile nu au fost îndeplinite cum a promis, mă supăr, nu trec cu vederea. Un bărbat, cum va fi și Adam, trebuie să știe că e obligatoriu să se țină de cuvânt și de promisiune, pentru că, așa cum face acum, cu mine, va face și pe viitor, cu iubita lui, și nu vreau să rănesc alt suflet”, a explicat Anna Lesko.

”Vreau să respecte foarte mult femeile, să fie disciplinat, să fie serios, să aibă cuvânt, să se poată baza cei din jurul lui pe el. Nu închid ochii la lucrurile astea pentru că, în primul rând, pentru el sunt importante. Ca să nu se gândească mai târziu că mama lui nu i-a dat o educație, nu i-a insuflat niște principii și nu l-a zguduit puțin de mic”, a adăugat artista.