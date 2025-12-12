Prima pagină » Actualitate » Ce fel de mămică este Anna Lesko. ”Mă supăr, nu trec cu vederea”

Ce fel de mămică este Anna Lesko. ”Mă supăr, nu trec cu vederea”

12 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Ce fel de mămică este Anna Lesko. ”Mă supăr, nu trec cu vederea”
Galerie Foto 16
Ce fel de mămică este Anna Lesko

Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a spus ce fel de mămică este.  Artista are un băiat pe nume Adam.

Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România.

Anna Lesko este mamă singură. Fiul ei, Adam, a venit pe lume din povestea de dragoste pe care vedeta a trăit-o cu Adrian Neniță, alias DJ Vinnie, de care artista s-a separat. Anna Lesko nu a fost niciodată măritată. Anna Lesko și DJ Vinnie s-au despărțit în 2019, după opt ani de relație.

Anna Lesko a  vorbit despree viața ei de mămică și despre relația cu fiul său într-un interviu pentru revista Viva.

Ce fel de mămică este Anna Lesko. ”Sunt, totuși, mamă de băiat”

”Eu sunt prietena fiului meu, dar în egală măsură sunt un părinte foarte dur. Sunt, totuși, mamă de băiat. Îmi iubesc la nebunie copilul și îl alint, dar Adam știe că, atunci când task-urile nu au fost îndeplinite cum a promis, mă supăr, nu trec cu vederea. Un bărbat, cum va fi și Adam, trebuie să știe că e obligatoriu să se țină de cuvânt și de promisiune, pentru că, așa cum face acum, cu mine, va face și pe viitor, cu iubita lui, și nu vreau să rănesc alt suflet”, a explicat Anna Lesko.

”Vreau să respecte foarte mult femeile, să fie disciplinat, să fie serios, să aibă cuvânt, să se poată baza cei din jurul lui pe el. Nu închid ochii la lucrurile astea pentru că, în primul rând, pentru el sunt importante. Ca să nu se gândească mai târziu că mama lui nu i-a dat o educație, nu i-a insuflat niște principii și nu l-a zguduit puțin de mic”, a adăugat artista.

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
14:23
Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț
EVENIMENT Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
14:12
Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM
ULTIMA ORĂ Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
14:02
Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților
ACTUALITATE Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
14:00
Greu de recuperat. Un român din Mannheim și-a furat propriul BMW, care i-a fost furat în România, din Dortmund
POLITICĂ Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei
13:59
Care este planul ambițios al primarului Ciprian Ciucu pentru București. Pe ce investiții pune accent noul edil al Capitalei
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților
13:44
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” și protestatara de la Curtea de Apel, este singurul magistrat al instanței din totalul de 243 care a votat „pentru” legea lui Bolojan pe pensiile magistraților
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Copilăria lângă un părinte narcisic: consecințe emoționale și drumul către vindecare

Cele mai noi