Ce fel de tată este Wilmark. ”Sunt protector, dar de la distanță”

Wilmark a dezvăluit ce fel de tată este. Coregraful are doi băieți, Loukas și Joakin, din mariajul cu Ioana.



Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas și Joakin. Coregraful și partenera sa de viață sunt împreună de 23 de ani, iar de 17 ani sunt căsătoriți.

Wilmark a dezvăluit, într-un interviu pentru revista Viva, ce fel de tată este și ce relație are cu cei doi băieți ai săi.

Ce fel de tată este Wilmark. ”Le ofer spațiu – fiecare trebuie să-și trăiască propriile experiențe, pentru că altfel nu înveți”

”Sunt un tată protector, dar de la distanță. Le ofer spațiu – fiecare trebuie să-și trăiască propriile experiențe, pentru că altfel nu înveți. Îi ascult. Le spun mereu: „Orice ai nevoie, sunt aici. Dar visează, zboară, nu lăsa pe nimeni să îți taie aripile””, a mărturisit Wilmark.

”Loukas, care are 17 ani, este profund, analitic, calm. Joakin – sau Mike, cum îl alint eu – are 13 ani și este focul: creativ, expresiv, mereu în mișcare. Unul este sufletul, celălalt este energia. Sunt atât de diferiți, dar amândoi minunați. Au rezultate bune la școală, Loukas e pasionat de muzică, iar Joakin practică kickboxing”, a adăugat coregraful.