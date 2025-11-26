Prima pagină » Actualitate » Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine

26 nov. 2025, 08:25, Actualitate
Iată ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut nu aude bine.

O comandă livrată prin Bolt s-a transformat într-un moment tensionat pentru un client, după ce curierul, un tânăr din Sri Lanka, i-a făcut o solicitare surprinzătoare, chiar după predarea pachetului. Acest incident a stârnit indignare în mediul online.

O situație neobișnuită, întâlnită de un utilizator Bolt, a devenit rapid un subiect de discuție pe Reddit, după ce a povestit cm un curier strain i-a cerut bani cash” pentru benzină”, desi bacșișul fusese lăsat deja în aplicație. Postarea clientului a strâns zeci de reacții, iar mulți utilizatori au relatat experiențe asemănătoare sau au comentat comportamentul curierului.

Utilizatorul Reddit, surprins de situație, a scris despre întâmplarea prin care a trecut:

„Am nevoie de un reality check pentru ce s-a întâmplat azi. Am comandat mâncare, în jur de 80 RON, și am lăsat bacșiș 5 RON direct în aplicație. Curierul era străin, probabil din Nepal/Sri Lanka. După ce mi-a înmânat comanda, m-a întrebat dacă îl pot ajuta cu ceva. I-am răspuns în glumă «it depends» (depinde n.r), iar după o scurtă pauză mi-a spus direct are nevoie de bani cash pentru benzină. L-am întrebat încă o dată, ca fiu sigur am înțeles bine, pentru m-a luat prin surprindere și mi s-a părut ar putea fi și o tentativă de scam.

I-am cerut să aibă puțină răbdare verific dacă am cash (l-am întrebat explicit: «so do you need like physical bills?»). Am închis ușa și am început să caut prin casă cu intenția de a găsi 10-20 RON. Nu am găsit, în schimb aveam de 50 RON, singura bancnotă mare pe care o găsisem, ori îi dădeam mai multe bancnote de 5 RON.

Recunosc, strâng bancnote de 5 pentru bacșișuri și nu voiam rămân fără, apoi ajung dau mai mult tips decât intenționez. Le folosesc constant, la Fan/Cargus/Sameday etc. Până la urmă i-am spus nu am. Mi-a mulțumit și a plecat. A stat un pic pe afară uitându-se în telefon, apoi s-a dus. Vi s-a mai întâmplat să ceară un curier bani extra pentru diverse motive?”.

Întâmplarea a atras imediat reacții și mai mulți internauți au spus , în opinia lor, cererea curierului nu avea legătură cu benzina:

Dacă e pe scuter, la tura de 8 ore (pe care oricum o strânge din tips), te duci 4-5 zile lejer cu 30 lei dacă are scuter de 49cc. Avea nevoie de bani pentru «altceva».”

O altă reacție a catalogat situația drept cerșit:

„Nu e treaba ta să le plătești benzina, asta mi se pare cerșeală. Eu le las tips din aplicație sau câteodată le dau în mână, dar nu am pățit ceară extra. Mi-a cerut unul la Uber prin 2018-2019 la ora 5:30 dimineața, când mă ducea la aeroport: «can you give me 5 lei?». Și eu credeam visez la ora aia. Ulterior i-am dat o stea, mi s-a părut nesimțire. Adică i-aș fi lăsat 10% la final, dar când întinzi coarda, câteodată se rupe”.

O altă utilizatoare a povestit și ea o experiență:

„Am pățit fix la fel, lăsasem deja bacșiș în aplicație și mi-a cerut cash pentru benzină. Problema e la mine s-a întâmplat mai rău de atât, fix când a ajuns a apăsat pe clanță, apoi a sunat la ușă. Eram destul de debusolată, nu am înțeles dacă a fost din greșeală sau a încercat ușa cu intenție… și m-am panicat. Am zis nu îl enervez, știind unde stau, așa i-am dat vreo 3 lei, doar atât aveam. Și bineînțeles, era cam supărat doar atât i-am dat. Am lăsat ulterior recenzie cu ce s-a întâmplat, dar nu știu dacă au făcut ceva cei de la Bolt”.

