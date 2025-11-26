Iată ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine.

O comandă livrată prin Bolt s-a transformat într-un moment tensionat pentru un client, după ce curierul, un tânăr din Sri Lanka, i-a făcut o solicitare surprinzătoare, chiar după predarea pachetului. Acest incident a stârnit indignare în mediul online.

O situație neobișnuită, întâlnită de un utilizator Bolt, a devenit rapid un subiect de discuție pe Reddit, după ce a povestit cm un curier strain i-a cerut bani „cash” pentru „benzină”, desi bacșișul fusese lăsat deja în aplicație. Postarea clientului a strâns zeci de reacții, iar mulți utilizatori au relatat experiențe asemănătoare sau au comentat comportamentul curierului.

Utilizatorul Reddit, surprins de situație, a scris despre întâmplarea prin care a trecut:

„Am nevoie de un reality check pentru ce s-a întâmplat azi. Am comandat mâncare, în jur de 80 RON, și am lăsat bacșiș 5 RON direct în aplicație. Curierul era străin, probabil din Nepal/Sri Lanka. După ce mi-a înmânat comanda, m-a întrebat dacă îl pot ajuta cu ceva. I-am răspuns în glumă «it depends» (depinde n.r), iar după o scurtă pauză mi-a spus direct că are nevoie de bani cash pentru benzină. L-am întrebat încă o dată, ca să fiu sigur că am înțeles bine, pentru că m-a luat prin surprindere și mi s-a părut că ar putea fi și o tentativă de scam. I-am cerut să aibă puțină răbdare să verific dacă am cash (l-am întrebat explicit: «so do you need like physical bills?»). Am închis ușa și am început să caut prin casă cu intenția de a găsi 10-20 RON. Nu am găsit, în schimb aveam de 50 RON, singura bancnotă mare pe care o găsisem, ori îi dădeam mai multe bancnote de 5 RON. Recunosc, strâng bancnote de 5 pentru bacșișuri și nu voiam să rămân fără, că apoi ajung să dau mai mult tips decât intenționez. Le folosesc constant, la Fan/Cargus/Sameday etc. Până la urmă i-am spus că nu am. Mi-a mulțumit și a plecat. A stat un pic pe afară uitându-se în telefon, apoi s-a dus. Vi s-a mai întâmplat să vă ceară un curier bani extra pentru diverse motive?”.

Întâmplarea a atras imediat reacții și mai mulți internauți au spus că, în opinia lor, cererea curierului nu avea legătură cu benzina:

„Dacă e pe scuter, la tura de 8 ore (pe care oricum o strânge din tips), te duci 4-5 zile lejer cu 30 lei dacă are scuter de 49cc. Avea nevoie de bani pentru «altceva».”

O altă reacție a catalogat situația drept cerșit:

„Nu e treaba ta să le plătești benzina, asta mi se pare cerșeală. Eu le las tips din aplicație sau câteodată le dau în mână, dar nu am pățit să ceară extra. Mi-a cerut unul la Uber prin 2018-2019 la ora 5:30 dimineața, când mă ducea la aeroport: «can you give me 5 lei?». Și eu credeam că visez la ora aia. Ulterior i-am dat o stea, că mi s-a părut nesimțire. Adică i-aș fi lăsat 10% la final, dar când întinzi coarda, câteodată se rupe”.

O altă utilizatoare a povestit și ea o experiență:

„Am pățit fix la fel, lăsasem deja bacșiș în aplicație și mi-a cerut cash pentru benzină. Problema e că la mine s-a întâmplat mai rău de atât, fix când a ajuns a apăsat pe clanță, apoi a sunat la ușă. Eram destul de debusolată, nu am înțeles dacă a fost din greșeală sau a încercat ușa cu intenție… și m-am panicat. Am zis să nu îl enervez, știind unde stau, așa că i-am dat vreo 3 lei, doar atât aveam. Și bineînțeles, era cam supărat că doar atât i-am dat. Am lăsat ulterior recenzie cu ce s-a întâmplat, dar nu știu dacă au făcut ceva cei de la Bolt”.

