Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Vă reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, s-a decis ca arestul preventiv să fie prelungit cu încă 30 de zile pentru fostul candidat prezidențial.

Cererea lui Călin Georgescu a primit termen pentru analizare în data de 5 noiembrie, în vreme ce cererea lui Ionel Rusen va fi luată în discuție în data de 10 noiembrie.

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În oricare dintre cele două cazuri, decizia judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunal nu va fi una definitivă și nici executorie. De amintit faptul că, recent, Curtea de Apel București a respins cererea lui Călin Georgescu și l-a menținut pe acesta în arest preventiv pe fondul acuzațiilor din dosarul DIICOT.

Călin Georgescu a fost prezent la Judecătoria Sectorului 1, azi

Marți, 3 noiembrie, Călin Georgescu a fost prezent la Judecătoria Sectorului 1, acolo unde a fost aclamat de susținători. Fostul candidat la prezidențiale este judecat într-un dosar privind presupuse fapte de propagandă legionară. După aproape o oră, acesta a fost urcat în duba poliției, pentru a fi readus la arest. Conform surselor Gândul, următorul termen al procesului este 15 decembrie. Imaginile pot fi văzute AICI.

Dosarul a fost trimis în judecată în iulie 2025, pentru propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. În februarie 2026, Tribunalul București a decis definitiv că procesul poate începe la Judecătoria Sectorului 1.

Rămâne în arest pentru încă 30 de zile

Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia este definitivă și a fost transmisă pe 28 octombrie. Toate detaliile pot fi accesate AICI.

„CAB în dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o nouă verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea măsuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Sursă foto: Mediafax Foto