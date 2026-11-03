Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor

Catalin Lupasteanu
Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Vă reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, s-a decis ca arestul preventiv să fie prelungit cu încă 30 de zile pentru fostul candidat prezidențial.

Cererea lui Călin Georgescu a primit termen pentru analizare în data de 5 noiembrie, în vreme ce cererea lui Ionel Rusen va fi luată în discuție în data de 10 noiembrie.

Sondaj Gândul

Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american?

Vezi rezultate

Loading ...

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale. Sursă foto: Mediafax Foto.

În oricare dintre cele două cazuri, decizia judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunal nu va fi una definitivă și nici executorie. De amintit faptul că, recent, Curtea de Apel București a respins cererea lui Călin Georgescu și l-a menținut pe acesta în arest preventiv pe fondul acuzațiilor din dosarul DIICOT.

Călin Georgescu a fost prezent la Judecătoria Sectorului 1, azi

Marți, 3 noiembrie, Călin Georgescu a fost prezent la Judecătoria Sectorului 1, acolo unde a fost aclamat de susținători. Fostul candidat la prezidențiale este judecat într-un dosar privind presupuse fapte de propagandă legionară. După aproape o oră, acesta a fost urcat în duba poliției, pentru a fi readus la arest. Conform surselor Gândul, următorul termen al procesului este 15 decembrie. Imaginile pot fi văzute AICI.

Dosarul a fost trimis în judecată în iulie 2025, pentru propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. În februarie 2026, Tribunalul București a decis definitiv că procesul poate începe la Judecătoria Sectorului 1.

Rămâne în arest pentru încă 30 de zile

Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia este definitivă și a fost transmisă pe 28 octombrie. Toate detaliile pot fi accesate AICI.

„CAB în dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o nouă verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea măsuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Sursă foto: Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Elena Udrea speră ca Trump și republicanii să câștige alegerile pentru Congresul SUA. Ce îi reproșează fostul ministru președintelui american
14:35
Elena Udrea speră ca Trump și republicanii să câștige alegerile pentru Congresul SUA. Ce îi reproșează fostul ministru președintelui american
SCANDALOS Pe șantierul care a blocat Nordul Bucureștiului nu se lucrează. Șanțul săpat pentru linia de tramvai s-a transformat în canal navigabil, utilajele sunt abandonate, muncitorii sunt de negăsit. Primăria și poliția locală postează explicații din birouri
14:30
Pe șantierul care a blocat Nordul Bucureștiului nu se lucrează. Șanțul săpat pentru linia de tramvai s-a transformat în canal navigabil, utilajele sunt abandonate, muncitorii sunt de negăsit. Primăria și poliția locală postează explicații din birouri
ECONOMIE Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Euro crește din nou. Cât costă principalele valute
13:48
Curs BNR, 3 noiembrie 2026. Euro crește din nou. Cât costă principalele valute
SCANDAL Noul ministru al Mediului critică achizițiile Dianei Buzoianu. Audit de 1 milion de lei aruncat pe fereastră în cazul reorganizării Romsilva
13:46
Noul ministru al Mediului critică achizițiile Dianei Buzoianu. Audit de 1 milion de lei aruncat pe fereastră în cazul reorganizării Romsilva
PROTEST Sindicaliștii de la Institutul Național de Statistică anunță că vor protesta la Ministerul Finanțelor și cer plata drepturilor salariale câștigate în instanță
13:12
Sindicaliștii de la Institutul Național de Statistică anunță că vor protesta la Ministerul Finanțelor și cer plata drepturilor salariale câștigate în instanță
FLASH NEWS Rogobete anunță controale la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Ministrul Sănătății explică de ce i s-ar putea desface contractul de muncă managerului
13:08
Rogobete anunță controale la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Ministrul Sănătății explică de ce i s-ar putea desface contractul de muncă managerului
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Digi24
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Prosport.ro
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
Digi24
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
Cancan.ro
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Ce se întâmplă doctore
O tânără din Iași a fost la un pas să-și piardă vederea din cauza unor lentile colorate cumpărate de pe Temu. Bacteriile îi „mâncau” din cornee!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Nu radiațiile au creat câinii de la Cernobîl, ci un lucru mult mai simplu, sugerează un nou studiu
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
CONTROVERSĂ Lidera partidului AfD din Germania atacă direct migranții din România: „Ne jefuiesc sistemul social“
14:09
Lidera partidului AfD din Germania atacă direct migranții din România: „Ne jefuiesc sistemul social“
AGRICULTURĂ Fermierii români încasează tot mai puțin pentru laptele crud. Prețul a scăzut cu 13% într-un an
13:33
Fermierii români încasează tot mai puțin pentru laptele crud. Prețul a scăzut cu 13% într-un an
FLASH NEWS Gabriela Firea anunță un pas important pentru finanțarea tratamentelor FIV din bani europeni. România, cea mai infertilă țară din UE
13:03
Gabriela Firea anunță un pas important pentru finanțarea tratamentelor FIV din bani europeni. România, cea mai infertilă țară din UE
JUSTIȚIE Procurorul Teodor Niță, trimis în judecată și acuzat de șantaj și de fabricare de probe. Cum ar fi influențat martorii în dosarul șefului de la Garda de Coastă
13:03
Procurorul Teodor Niță, trimis în judecată și acuzat de șantaj și de fabricare de probe. Cum ar fi influențat martorii în dosarul șefului de la Garda de Coastă
LIVE 🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
12:42
🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
DECES Tragedie în fotbalul spaniol. Un jucător a murit la o zi după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse
12:38
Tragedie în fotbalul spaniol. Un jucător a murit la o zi după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse

Cele mai noi

Trimite acest link pe