Prima pagină » Actualitate » Ce indemnizații pot primi victimele de la Crans-Montana? Cunoscut avocat elvețian explică ce trebuie să facă rapid familiile acestora

Ce indemnizații pot primi victimele de la Crans-Montana? Cunoscut avocat elvețian explică ce trebuie să facă rapid familiile acestora

07 ian. 2026, 13:01, Actualitate
Ce indemnizații pot primi victimele de la Crans-Montana? Cunoscut avocat elvețian explică ce trebuie să facă rapid familiile acestora

Incendiul catastrofal din 1 ianuarie, din stațiunea elvețiană Crans Montana, pune sub lupă mecanismele existente în Elveția în vederea despăgubirii victimelor. Pentru familiile acestora, există întrebări foarte pragmatice, chiar în timpul interminabilei așteptări la granița dintre viață și moarte, care marchează paturile de spital ale celor aflați în suferință. La ce indemnizații pot spera victimele și familiile acestora și cine le va plăti, scrie cotidianul elvețian Le Temps.

Romain Riether, asociat al biroului genevez Roulet Avocats, recomandă ca prim pas contactarea centrelor LAVI. «Există unul în fiecare canton», explică acesta. Consultațiile sunt un efect al legii federale cu privire la ajutorarea victimelor infracțiunilor (LAVI), care are scopul de a consolida drepturile victimelor, inclusiv apropiații acestora. Ele oferă sprijin psihologic, juridic și financiar în mod gratuit și confidențial.
În paralel, victimele pot contacta serviciile de asigurări (accident sau boală), care le pot furniza acțiuni immediate ca repatrierea sau instituirea unui ajutor la domiciliu.

Cum funcționează sistemul de asigurări «în cascadă» în Elveția. Un avocat explică cine va plăti daunele victimelor

Romain Riether menționează un sistem elvețian complex, care implică mai mult de o asigurare: contra accidentelor, bolilor, responsabilitate civilă (RC) și invaliditate (AI). RC intervine de două ori: Dacă ai suferit un accident rutier și ești rănit, poți cere daune șoferului, explică avocatul. Însă, de regulă, sistemul este funcțional «în cascadă».

Imagini presa elvețiană de la locul tragediei

Asigurarea contra accidentelor poate acoperi o parte a cheltuielilor, sau asigurarea de boală dacă nu dispui de asigurarea de accident, cum este cazul pentru numeroasele victime tinere, încă fără loc de muncă, de la Crans-Montana.

În funcție de responsabilitățile care vor fi stabilite, patronii barului Le Constellation sau terțe părți pot fi obligate să achite RC (asigurarea de responsabilitate civilă). Sau statul, dacă justiția va dovedi că e vorba de responsabilitatea sa. Ținând cont de gravitatea manifestă a rănilor, le recomand victimelor și familiilor lor să contracteze rapid o AI (asigurare de invaliditate) , în decurs de 6 luni, căci dacă întârzie aceasta ar putea acoperi mai puțin», explică Romain Riether pentru Le Temps.

Avocatul părinților victimelor, Nina Fournier, semnalează în context că este prematur să se vorbească de indemnizații, căci tragadia este foarte recentă, iar procedura în justiție abia a început. «Trebuie să așteptăm ca justiția să stabilească responsabilitățile pentru a vedea ce asigurări intră în acțiune», arată Nina Fournier.

În Elveția, daunele morale pentru victime sunt mult inferioare celor din SUA

Totuși, asociata casei de avocatură Addor Künzi Fournier avertizează că în Elveția, daunele morale pentru victime sunt mult inferioare celor din alte state, de exemplu Statel Unite.
Autoritățile cantonale au informat că susțin financiar și administrativ familiile afectate de incendiu, mai ales prin centrele de consultație LAVI. Acest mecanism poate fi declanșat chiar atunci când procedura judiciară este departe de a se fi terminat.
«La ora actuală, un delict, în particular omicidul prin neglijență și leziunile corporale prin neglijență, nu pot fi excluse. Așadar, autoritățile din Valais pleacă de la principiul că centrele de consultație pot da curs solicitării persoanelor vizate», explică Gaby Szöllösy, secretar general al Conferinței miniștrilor cantonali pe probleme sociale (CDAS).

Acțiunea penală în cazul Constellation provoacă critici

O altă publicație elvețiană importantă, rts, atrage atenția că procedurile judiciare în derulare sunt labile.

  • „Devastați” după dramă, proprietarii barului au asigurat marți într-un comunicat că nu se „sustrag” anchetei și că  vor colabora pe deplin cu anchetatorii.
  • Avocații critică strategia procurorului general din Valais Beatrice Pilloud, estimând mai ales că e riscant să fie lăsați în libertate patronii barului. Ils regrettent aussi d’être exclus des auditions et s’étonnent que la commune n’ait pas été perquisitionnée.
  • Le Constellation nu mai fusese controlat din 2019. Consiliul comunal al stațiunii de ski spune că „regretă amar”, evocând  „o lipsă a controalelor periodice în perioada 2020-2025”.

Incendiul din noaptea de Revelion s-a soldat cu 40 de morți, dintre care 22 de elvețieni și 18 de alte naționalități. Victimele au vârste cuprinse între 14 și 39 de ani, majoritatea minori. 116 persoane au fost rănite, 83 de victime fiind în continuare spitalizate.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Primarul orașului Crans-Montana spune că barul Le Constellation nu a avut parte de verificări de siguranță, investigații sau audituri timp de 5 ani

Care sunt diferențele dintre tragediile de la Colectiv și Le Constellation. Și între justiția elvețiană și cea dâmbovițeană

 

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele
12:51
Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele
TRADIȚIE Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul
12:49
Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul
NEWS ALERT O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă
12:43
O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă
JUSTIȚIE Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate
11:56
Scandal la Iași, după o nouă decizie controversată în justițe. Un proces a fost întins de procurori pe 12 ani, spre disperarea părților implicate
EXTERNE Primele pensii în euro în Bulgaria. Seniorii au luat cu asalt oficiile poștale
11:18
Primele pensii în euro în Bulgaria. Seniorii au luat cu asalt oficiile poștale
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Predicțiile The New York Times pentru 2026. Cum va răspunde lumea la excesul tehnologic?
CONTROVERSĂ Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
12:53
Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
LIVE UPDATE 🚨 Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții
12:13
🚨 Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții
VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
12:09
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
COMUNICAT Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
12:00
Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
EXTERNE Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi
11:58
Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi
VIDEO Ion Cristoiu: Întrebat dacă intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional, Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene
11:30
Ion Cristoiu: Întrebat dacă intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional, Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene

Cele mai noi

Trimite acest link pe