Ce l-a nemulțumit pe MM Stoica după 2-2 în Scoția, cu Aberdeen: „Nu putem să acceptăm sub nicio formă!”/Cazul „Dawa” se complică: Becali, autodenunț!

FCSB a scos un rezultat de egalitate, 2-2, pe terenul lui Aberdeen, în manșa întâi a play-off-ului Europa League. Meciul, jucat în condiții special de campioana României, a fost precedat de un scandal de proporții, care a stârnit reacții dure din partea oficialilor „roș-albaștri”.

Din păcate, în chestiune au fost implicate și autoritățile britanice, iar întâmplarea le-a lăsat un gust amar conducătorilor delegației române.

MM, scos din sărite de atitudinea britanicilor

Elias Charalambous nu s-a putut baza pe trei jucători importanți în partida cu Aberdeen – Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan și Risto Radunovic -, după ce autoritățile britanice au decis să nu le acorde vizele de intrare în Scoția.

„Să ai jucători importanți în tribună… O situație pe care nu putem să o acceptăm sub nicio formă! Nu e vorba de muncă. N-au venit să muncească în Regatul Unit. Au venit să joace într-o competiție unde UEFA ar trebui să se impună. Nu e normal să se întâmple așa ceva. Mulțumim autorităților britanice!

Acum, avem trei jucători care abia așteaptă să joace duminică. Ce să facem? Glumim și noi amar. Sarcasmul cred că aici s-a inventat”, a reacționat Mihai Stoica, președintele C.A. al FCSB, la finalul întâlnirii.

În ciuda dificultăților de ordin birocratic întâmpinate, oficialul campioanei a felicitat echipa pentru atitudine și a remarcat meciul foarte bun făcut în special de Daniel Bîrligea. Totodată, MM a lansat un apel către suporteri, să vină în număr cât mai mare la returul de săptămâna viitoare.

„I-am prins și le-am dat și gol. Apoi, clar, a fost puțin complicat în a doua jumătate. Însă, ambele goluri vin pe o dinamică extraordinară, pe o tranziție ieșită din comun. Bîrligea a făcut un meci senzațional. Ca atitudine și ca implicare, toți jucătorii sunt de felicitat.

Sper să avem 40.000 de suporteri care să facă o atmosferă de două ori mai tare decât a fost aici. Atmosfera nu poate să joace fotbal. Dar, la București atmosfera a jucat fotbal de multe ori.

Va fi total schimbat duelul față de ce a fost astăzi. Trebuie să marcăm, trebuie să câștigăm. UEFA Europa League este o competiție care adună echipe cu nume mari. Va fi un meci nu foarte ușor, dar putem să ni-l facem ușor. Eram împăcat cu ideea. Chiar dacă ar fi marcat, se schimbau datele problemei, dar nu radical. Tot trebuia să câștigăm.

Această echipă reușește să canalizeze energiile tuturor românilor care simt roș-albastru, mai ales cei din diaspora. Mereu am considerat că suporterii noștri din diaspora sunt speciali. D-aia se și comportă special. Înmagazinează foarte multă energie”, a declarat Mihai Stoica.

Ce „plan” are Gigi Becali pentru Joyskim Dawa

La rândul său, Gigi Becali a ținut să aducă în prim-plan situația fundașului Joyskim Dawa, accidentat și scos momentan din calcule pentru cupele europene.

Patronul FCSB a recunoscut, într-un moment de sinceritate, că vrea să apeleze la o soluție aflată la limita regulamentelor: rezilierea contractului actual și semnarea imediată a unuia nou, fără dată, pentru a putea fi reînscris în lot oricând.

„Ca să-l pot pune pe listă în orice perioadă a anului, îi dau liber. Dacă el rămâne liber acum, atunci el poate fi legitimat oricând. Îl las liber, dar îi fac încă un contract în același timp. Acum, îi dau hârtie, apoi îi fac încă un contract” – Gigi Becali

Realizând că s-ar putea să atragă atenția UEFA cu „manevrele” specifice mai degrabă competițiilor interne, Gigi Becali a dat înapoi: „Am aruncat-o și eu. Nu știu dacă o fac. Am zis și eu”.

După remiza de pe „Pittodrie Stadium”, FCSB are mari șanse de calificare, mai ales că returul se va juca pe Arena Națională, pe 28 august, acolo unde ambiția jucătorilor și sprijinul suporterilor pot face diferența.

