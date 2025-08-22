Gigi Becali, reacție după ce FCSB a remizat cu Aberdeen, 2-2, în Scoția. „A fost de departe numărul unu. Nu a făcut în viața lui un asemenea joc”

FCSB a remizat cu scoțienii de la Aberdeen, 2-2, pe Pittodrie Stadium, în prima manșă a play-off-ului Europa League.

FCSB a condus cu 2-0, goluri Daniel Bîrligea (32) și Darius Olaru (46, dar Aberdeen a revenit pe final și a înscris prin Dante Polvara (61) și Ester Sokler (90).

Gigi Becali a declarat că Daniel Bîrligea a fost cel mai bun jucător al meciului, atacant ce a înscris un gol și a pasat la a doua reușită a FCSB, echipă ce a jucat cu un om mai puțin după eliminarea lui Juri Cisotti din minutul 39.

Gigi Becali, reacție după ce FCSB a remizat cu Aberdeen, 2-2, în Scoția. „A fost de departe numărul unu. Nu a făcut în viața lui asemenea joc”

„Meciul mi s-a părut extraordinar. Joci în deplasare, marchezi două goluri, scoți un egal în zece oameni. Un meci extraordinar. Cum a văzut cineva pe Chiricheș cel mai bun de pe teren, nu îmi dau seama. Bîrligea a fost de departe numărul unu. Nu a făcut în viața lui asemenea joc ca acesta, nu că a dat gol și pasă de gol, ci pentru cum s-a descurcat cu 3-4 jucători pe el, cum a ieșit din clinciurile alea, în stil de mare fotbalist. Stă extraordinar și fizic, așa este. Se batea cu câte 3-4 și reușea să dea pasă.

Din moment ce joci aproape o oră în zece oameni și scoți un egal, asta spune totul, nu? Nu poți să zici de niciun jucător că nu a făcut ce trebuie. La 2-0, David Miculescu trebuia să pună piciorul acolo, a greșit. Dar poți să spui când știi că și-a dat viața, a jucat cum a jucat și a dat și pasă de gol?! Toată echipa a luptat.

Și Olaru, nu doar că a dat golul, ci cum a intrat. S-a văzut că e Olaru cel pe care îl știam noi. Nu putem știi ce s-ar fi întâmplat cu Radunovic și Ngezana. Eu cred că au contat, cred că am fi câștigat fără probleme cu Ngezana și Radunovic. Ce să se întâmple, nu mai contează. Nu ne-a dat viza și cu asta, basta”, a declarat Gigi Becali la GSP.