Gigi Becali, reacție după ce FCSB a remizat cu Aberdeen, 2-2, în Scoția. „A fost de departe numărul unu. Nu a făcut în viața lui un asemenea joc”

22 aug. 2025, 08:50, Sport
FCSB a remizat cu scoțienii de la Aberdeen, 2-2, pe Pittodrie Stadium, în prima manșă a play-off-ului Europa League.

FCSB a condus cu 2-0, goluri Daniel Bîrligea (32) și Darius Olaru (46, dar Aberdeen a revenit pe final și a înscris prin Dante Polvara (61) și Ester Sokler (90).

Gigi Becali a declarat că Daniel Bîrligea a fost cel mai bun jucător al meciului, atacant ce a înscris un gol și a pasat la a doua reușită a FCSB, echipă ce a jucat cu un om mai puțin după eliminarea lui Juri Cisotti din minutul 39.

„Meciul mi s-a părut extraordinar. Joci în deplasare, marchezi două goluri, scoți un egal în zece oameni. Un meci extraordinar. Cum a văzut cineva pe Chiricheș cel mai bun de pe teren, nu îmi dau seama. Bîrligea a fost de departe numărul unu. Nu a făcut în viața lui asemenea joc ca acesta, nu că a dat gol și pasă de gol, ci pentru cum s-a descurcat cu 3-4 jucători pe el, cum a ieșit din clinciurile alea, în stil de mare fotbalist. Stă extraordinar și fizic, așa este. Se batea cu câte 3-4 și reușea să dea pasă.

Din moment ce joci aproape o oră în zece oameni și scoți un egal, asta spune totul, nu? Nu poți să zici de niciun jucător că nu a făcut ce trebuie. La 2-0, David Miculescu trebuia să pună piciorul acolo, a greșit. Dar poți să spui când știi că și-a dat viața, a jucat cum a jucat și a dat și pasă de gol?! Toată echipa a luptat.

Și Olaru, nu doar că a dat golul, ci cum a intrat. S-a văzut că e Olaru cel pe care îl știam noi. Nu putem știi ce s-ar fi întâmplat cu Radunovic și Ngezana. Eu cred că au contat, cred că am fi câștigat fără probleme cu Ngezana și Radunovic. Ce să se întâmple, nu mai contează. Nu ne-a dat viza și cu asta, basta”, a declarat Gigi Becali la GSP.

Aberdeen e o echipă muncitoare, echilibrată, dar nu este periculoasă. Nu ne poate bate la București, nu au cum să ne bată. Nu au nimic ieșit din comun, vreo surpriză, să vezi pase pe culoar, un-doi-uri; drept dovadă, nu au avut nicio ocazie de gol în prima repriză. Clar, mă refer. Nu, e o echipă care nu ne va pune probleme la București. Nu odihnesc cu FC Argeș. Nu sunt odihniți? În afară de cei care nu au jucat, sunt trei care au fost schimbați la pauză, nu?! Trei n-au jucat, trei au fost schimbați la pauză, alți 3-4 au fost rezerve. Iată echipa. A venit unul pe care l-am luat expres pentru asta, Thiam. Cu siguranță, va debuta cu FC Argeș. N-avem nevoie de Bîrligea la București – Gigi Becali

